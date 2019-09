Argentina estiró su invicto y se cruzará con Serbia en cuartos de final

El seleccionado argentino de básquet masculino sigue dando pasos importantes en el Mundial que se juega en China. Ayer cerró la segunda ronda con un gran triunfo sobre Polonia, el otro invicto que tenía el grupo I, por 91 a 65 y ahora se topará con Serbia en los cuatros de final. Ese enfrentamiento se jugará mañana desde las 8 de nuestro país, en la ciudad de Dongguan y se verá por la TV Pública y TyC Sports.

El encuentro contra los polacos se disputó en el Foshan International Sports & Cultural Arena y al terminar en primer lugar el equipo nacional se enfrentará a Serbia, que cayó ayer frente a España por 81 a 69 en Wuhan.

El conjunto dirigido por Sergio Hernández tuvo un muy buen rendimiento de la mano de dos de sus jugadores que fueron clave para el triunfo: Luis Scola (la figura con 21 puntos y 6 rebotes) y Marcos Delía (12 y 5).

Ambos dominaron el juego en Argentina que en los primeros 20 minutos ya se imponía por 20 puntos de diferencia a Polonia (30-10) y en el segundo cuarto logró irse al descanso con un 42 a 27 a favor.

En tanto, en el tercer cuarto el equipo nacional consiguió imponerse por 70 a 41 y ya en el último Hernández decidió colocar jugadores que habitualmente son suplentes y Polonia acortó un poco la distancia, pero Argentina terminó obteniendo la victoria por 91 a 65.

Scola fue el jugador destacado en el encuentro ya que logró hacer 21 puntos y 6 rebotes en poco más de 30 minutos de juego y fue elegido como el mejor del partido mientras que en segundo lugar se ubicó Delia.

Del lado de Polonia, el mejor fue A.J. Slaughter, que sumó 16 puntos mientras que tras él quedó Karol Gruszecki (11 unidades, 5 capturas) ya que no hubo otro jugador que sobresalga en el partido.

Sergio Hernández destacó que el equipo estuvo “completo en todas las líneas” en la victoria “contundente” sobre Polonia.

“Es muy meritorio lo de Argentina. Hoy no podemos decir nada malo porque estuvimos completos en todas las líneas”, destacó Hernández apenas finalizado el encuentro disputado en la ciudad de Foshan.

“No es nuestro trabajo dar alegría, pero vemos que mucha gente está contenta. Nosotros queremos ganar y no gustar, pero hoy (por ayer) lo hicimos y ganamos de manera contundente”, agregó el técnico.

El entrenador nacional resaltó que Polonia venía invicto, pero que Argentina logró minimizarlo tras “romper la estructura defensiva” y con eso lograron también “bajarle la autoestima” al rival.

Hoy podría definirse la plaza para Tokio 2020

Argentina tiene un nuevo objetivo en el Mundial que es superar a Serbia para instalarse en semifinales del Mundial. Pero hoy sin jugar podría asegurarse otro de los grandes premios que fue a buscar a China: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los equipos americanos mejor ubicados en este Mundial accederán a la cita olímpica y hay tres equipos en carrera. Estados Unidos se quedaría con una de las plazas si cumple con su papel de amplio favorito en esta Copa del Mundo, y para la restante aparecen Argentina y Brasil.

Hoy Brasil debe jugar contra Estados Unidos (a las 9.30 de nuestro país) cerrando el grupo K; los norteamericanos ya están en cuartos de final, pero no los brasileños. Si los sudamericanos no ganan eso permitirá que Argentina se asegure la segunda plaza para los Juegos Olímpicos del año que viene.

Argentina ya tiene un lugar asegurado entre los ocho mejores y si Brasil cae contra Estados Unidos estará condenado a jugar por el reposicionamiento del noveno al decimosexto lugar del Mundial.