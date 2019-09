Dos tipos de comunas en cuanto al pago a empleados

Hay municipios que no pueden afrontar costos y no firmaron un decreto

"En este tema hay dos bibliotecas: hay dos tipos de municipios en cuanto al pago de los haberes a sus empleados", explicó Miguel Calabró.

"Unos que están liquidando los haberes sobre lo remunerativo y lo no remunerativo, tomando un decreto provincial; otros toman en cuenta los que no se adhirieron a ese decreto, solo lo remunerativo. En este caso Moldes no está adherido a ese viejo decreto, por lo tanto la liquidación está bien hecha", aseguró Miguel Calabró.

"El municipio de Coronel Moldes tiene un déficit mensual que no le permite hacer frente a los compromisos de pago a sus empleados, no tiene deudas con la Provincia, pero la Provincia mensualmente le gira los recursos del fondo compensador municipal, es decir que lo que recibe de coparticipación más lo que recauda de impuestos no le alcanza; esto no es nuevo, viene de arrastre", explicó el secretario de Asuntos Municipales sobre la situación financiera de Coronel Moldes.

En su derecho

El funcionario provincial, que estuvo presente el día del acuerdo entre el gremio y la comuna, sentenció: "El gremio quiere judicializar esta situación. Está en su justo derecho. Lo que el vecino debe saber además es que los reclamantes vuelven a trabajar. El municipio se comprometió a no descontar los días de huelga, pero no se pagará el presentismo", adelantó.