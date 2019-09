Julieta Belén Ríos, reina de los estudiantes de la capital: “Lo importante es disfrutar esta experiencia que nos da la vida” 

Marita Simón

Con una dulzura que conmueve, 1,70 m de altura y la simpleza que solo una adolescente de 16 años (los cumplió el 27 de mayo) puede tener, Julieta Belén Ríos es la reina de los estudiantes de la capital, corona que se llevó en la noche del sábado en una elección que fue una fiesta multitudinaria para los chicos en el Centro Cívico Municipal.

Entre 16 candidatas, la representante de la escuela Normal resultó ganadora y ya se prepara para participar de la elección de la reina provincial, fiesta que se hará en Rosario de la Frontera por ser de allí la representante salteña del año pasado, Renata Miotti.

Julieta, quien reside en villa Mónica, visitó El Tribuno con sus atributos de soberana, acompañada por el productor general y de moda de esta elección en los últimos doce años, Alejandro Leal. “Les enseño a las chicas que somos vivencias, estados de ánimo y que hay días mejores y otros peores. Y eso se refleja hasta en lo que me pongo. Pero lo importante es salir al mundo de frente, con fuerza y energía para afrontar todo lo que venga, sin miedos. Eso es lo que charlamos en estos concursos y es lo que se lleva cada una de ellas, experiencia que sin dudas será inolvidable por siempre”, dice Leal.

Mientras tanto, en la Ciudad Termal ya está todo listo para la fiesta central el viernes 20, donde las jóvenes se prepararán previamente para los desfiles habituales y también para realizar acciones comunitarias.

Será la oportunidad para la convivencia y para conocer sus particularidades.

Durante la elección fue llamativo ver que muchas madres de las candidatas agradecieron esta vivencia de sus hijas y hasta evaluaron que les produce un cambio importante en la autoestima, más allá de hablar de “belleza”.

¿Cómo fue este paso en tu vida y cómo te acompañaron en tu familia?

Fue hermoso, porque entre todas las chicas representantes de la ciudad nos sentimos muy unidas, nos apoyamos sin egoísmos y lo más notable fue que no hubo competencia entre nosotras, sino una oportunidad de conocernos y quizás de hacer amistad. En mi caso, mis papás me apoyaron en esta experiencia y fueron muy claros, porque me dijeron que lo importante es que la pase bien, que no importa ganar sino disfrutar de lo que se me presenta y que lo maravilloso es haber estado en esta instancia. Mi mamá es ama de casa, mi papá es empleado de comercio y los dos se divierten y están conmigo en esta.

Ahora se viene la otra parte, la competencia provincial...

Mientras espero los detalles y las instrucciones de lo que será la fiesta rosarina, solo espero pasarla bien y representar a la capital de la mejor manera. Serán tres pasadas o desfiles con diferentes looks. En ese sentido me ayudarán con la ropa, y la tercera pasada, con el vestido de noche, también recibiré apoyo para que no le sea tan costoso a mi papá. Para la elección del sábado pasado también la escuela contribuyó y con los compañeros buscamos vender cosas para recaudar.

Una de las actividades que tuvieron todas las candidatas fue una cena comunitaria en un comedor del barrio San Justo...

Así es, fue muy emotivo, todas nos emocionamos y al despedirnos de los chicos y personas mayores del lugar lloramos, porque vimos que hay otras realidades, muy difíciles como las de ese barrio. Ahí queda de lado todo...

¿Cómo viven los adolescentes hoy el concepto de belleza y los reinados?

Si bien hay una mirada de afuera sobre la belleza física de la mujer, muchas jóvenes pensamos que somos todas hermosas, que tenemos que ver y hacer pesar lo que llevamos adentro, la personalidad por sobre lo físico. Es cierto que muchos tienen en cuenta que seas linda y con un buen cuerpo, porque es lo que te muestra la televisión y las revistas todo el tiempo, a mí no me importa eso. No estoy pendiente de “producirme” con ropa o maquillaje, porque valoro otras cosas de la persona.

¿Y cómo te llevás con la actividad y la salud física?

Me encanta hacer gimnasia, y lo hago en la medida de mis posibilidades. Hacer un deporte o ir a un gimnasio es costoso, pero voy retomando actividades al mismo tiempo que no quiero descuidar la escuela, hacer mis tareas individuales o grupales.

¿Qué pensás de la posición cada vez más fuerte que adoptaron las chicas para rechazar los abusos y la violencia de género?

Es un tema que se debatió en la escuela y charlamos entre amigos. Hay chicos desubicados, es común, pero ante una situación de esas características, opto por ser indiferente y no responder a la agresión. Directamente, a esa persona agresiva, no le presto ninguna atención.

¿Cómo ves tu futuro?

Estoy en cuarto año, seguramente voy a pensar más detenidamente el próximo, que será el último del secundario. Pero me gusta la carrera de Veterinaria y si todo sigue su curso, voy a intentar ingresar a la universidad para estudiar, aquí en Salta seguramente.

Seguramente te pedirán un mensaje para los jóvenes como vos, que están a poco de tomar decisiones que los marcarán en la vida...

Mi mensaje es que confíen en sí mismos. Los chicos tenemos que entender y tener la seguridad de que los que nos propongamos lo podemos lograr, y aunque sé que muchas veces es difícil, pero que la vida se trata de nunca bajar los brazos.