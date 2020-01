Excombatientes reclaman por corte de cobertura médica

Ex combatientes de Malvinas reclaman que se quedaron sin cobertura médica y piden una solución. En tanto, desde la obra social aseguran que se trata de un problema con una facturación del Círculo Médico que se solucionaría en los próximos días.

El presidente de la Agrupación 2 de Abril, César Vaca, relató: "Fui a averiguar a la oficina de PAMI central aquí y nos dijeron que el problema es que están en transición en Buenos Aires, que están viendo que autoridades van a entrar. Por ese motivo quedamos todos nosotros rehenes del problema de ellos. Quedamos en el medio. Hay mucha gente que necesita la cobertura. Es imprescindible cuando uno se enferma".

Y agregó: "También desde el Círculo Médico dijeron que mientras ellos estén en transición allá no nos van a atender aquí. De hecho no estaba atendiendo ninguna clínica. Yo fui a ver a un médico clínico y no me atendió porque está cortada la obra social".

Vaca recalcó que la problemática no es nueva. "Siempre ha ocurrido que se atrasan en el pago desde Buenos Aires. Pero esto no es un tema de una sola factura, sino que viene desde el año pasado. Hace unos tres o cuatro meses que estamos así, sin cobertura", dijo.

"Pedimos una solución. No nos merecemos esto porque no es que estamos "de arriba' en la obra social, sino que a nosotros nos hacen un descuento importante de dinero, mucho más del que le hacen a otros afiliados", finalizó.

"De larga data"

El presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Salta, Jorge García, coincidió con Vaca: "La problemática es de larga data, pero se agudizó en estos últimos meses porque hay una serie de inconvenientes que van desde lo administrativo y, según aducen algunos estamentos, hay falta de plata, también se habla de la falta de acomodamientos de los nuevos funcionarios. Hay varios factores que influyen en el problema".

Y precisó que los excombatientes que residen en el interior de la provincia son los más perjudicados. "A los veteranos de Salta que residen en el interior de la Provincia directamente nos les llega PAMI, porque prácticamente no existe en las localidades. Nosotros tenemos la pensión nacional de la cual nos descuentan una suma bastante considerable para la obra social PAMI. Todos hacemos el aporte al PAMI de una importante cantidad de dinero para la función de salud de PAMI", aseguró.

Según datos del Centro de Excombatientes de Malvinas Salta, en la Provincia hay 714 Veteranos de Guerra. "El PAMI nos puso en una categoría diferente al resto de los adultos mayores. Tenemos un tratamiento especial para el servicio de salud, porque incluye a nuestros hijos, por ejemplo", explicó.

Además hizo hincapié en que: "Es un gran problema el que sufren los veteranos que residen en el interior, porque directamente tienen que ir a los hospitales públicos porque no hay profesionales que quieran trabajar con PAMI en el interior".

La respuesta

Al consultar por la situación, desde el PAMI aseguraron: "La atención está normal con ellos. El único inconveniente es al parecer una factura pendiente con el Círculo Médico, que los afecta cuando el médico de cabecera los deriva a algún especialista dependiente del Círculo y por ahí no los atienden, pero esto lo están solucionando con una orden de prestación a otro médico acá, es decir, a la gente que viene por PAMI".

Y negaron que haya un corte de la prestación. "No hay corte absolutamente de nada. Se están haciendo operaciones, en odontología y en todos los aspectos", aseguraron.

Y expresaron que si algún afiliado posee una denuncia o necesita plantear su caso particular que se acerque a las oficinas del PAMI.

"Estaría todo dentro de lo normal. De todos modos esa factura al parecer se estaría solucionando por estos días y se retomaría normal con el Círculo Medico", culminaron.

Reuniones en busca de una solución

Excombatientes piden dialogar con los organismos.

El presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Salta, Jorge García, puntualizó: “Existe un convenio entre el PAMI y el Círculo Médico, que si el PAMI no le paga dos meses seguidos al Círculo automáticamente cortan”.

Y señaló: “Hay médicos que son prestadores directos del PAMI, no a través del Círculo, pero son pocos y tienen su cartera llena de pacientes y resulta engorroso poder acceder en un plazo corto de tiempo al servicio. Los turnos tienen demoras. Eso es lo que PAMI actualmente nos ofrece, no así los profesionales del Círculo Médico. En este sentido para nosotros, y de acuerdo a lo que aportamos es importante poder elegir el profesional que consideremos adecuado en la especialidad que necesitamos”.

Destacó: “Hay muchos compañeros que tienen patologías desde hace tiempo y que se hacen atender por un determinado médico del Círculo entonces cada vez que este corta la prestación, el compañero debe pagar su consulta y todo el tratamiento”.

“Planeamos reunirnos los próximos días con los distintos organismos y estamentos para llegar mediante el diálogo a una solución para los excombatientes afectados”, finalizó.