El seven Pajarito González promete un gran sábado

Como cada año, Gimnasia y Tiro pondrá en escena el seven Pajarito González, en homenaje al siempre recordado y querido jugador albo. Se trata de una buena y sana costumbre de juntarse entre amigos para disfrutar de uno de los deportes más importantes que tiene Salta, el rugby.

La edición 22 de este tradicional torneo local, en el modo reducido, dará inicio hoy, a las 15, en el predio que Gimnasia y Tiro posee en La Almudena.

El seven Pajarito González es un certamen interno del club albo, pero también recibe a rugbiers de otros clubes. Además, llegan equipos ya formados, con nombres ficticios y otros se arman en el momento con los chicos que se suman en esa misma jornada.

“La idea siempre es pasar un buen momento entre amigos y divertirse”, le dijo a El Tribuno Martín Moreno, el flamante presidente de la subcomisión de rugby del club millonario. El “Gato”, como le llaman sus amigos, trabaja para el rugby de Gimnasia desde hace mucho tiempo.

Para este particular campeonato relámpago los equipos se arman sin tener en cuenta las edades, por lo tanto suelen mezclarse jugadores jóvenes con otros mayores (desde 17 años a veteranos). Pero eso sí, se cumplen las reglas de un seven a rajatabla y todo finzalirá con un campeón, alrededor de las 19, y con el clásico tercer tiempo (con música y comida).

Los jugadores o equipos que aún no se inscribieron podrán hacerlo hoy mismo con un costo de 600 pesos por jugador, que incluye, precisamente, el certamen y la fiesta del cierre. También pueden asistir familiares, amigos y público en general, que abonarán una entrada general de 300 pesos, con la cual accederán al tercer tiempo.

Este seven se organiza todos los años en el club albo, para mantener viva la memoria de Adrián González, un fanático del rugby que defendió la camiseta de Gimnasia desde que jugaba en el M-8 hasta el M-18.

Pajarito fue compañero del hoy presidente de la disciplina, Martín Moreno. Ambos formaban parte de un grupo de amigos que decidieron, en 1998, organizar un campeonato interno, el cual llevaron a cabo con éxito en enero. Y en diciembre del mismo año González perdió la vida en un accidente automovilístico, por lo que en la segunda edición del torneo, que por entonces no tenía nombre, decidieron bautizarlo con el nombre de Pajarito. El seven también suele ser una buena excusa para que los jugadores del plantel superior de Gimnasia se reactiven pensando en la reanudación de los entrenamientos de cada nueva temporada.