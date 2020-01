VIDEO Leonardo Di Caprio salvó a un hombre de morir ahogado y se convirtió en héroe

Leonardo Di Caprio vivió una situación más propia de alguna de sus películas que de la realidad: el actor y sus amigos le salvaron la vida a un hombre que se estaba ahogando en el mar Caribe.

Todo ocurrió el 30 de diciembre, en la víspera de la celebración de Año Nuevo. Según informó el diario sensacionalista británico The Sun, la estrella de Hollywood, de 45 años, navegaba a bordo de su yate junto a su novia, la argentina Camila Morrone, de 22, y algunos amigos, cuando escucharon una llamada de auxilio por la radio de la embarcación.

Un marinero francés se había caído por la borda de un crucero del Club Med cerca de la isla de Saint Martin. Ya habían pasado once horas del hecho, y todavía nadie había podido dar con el desafortunado hombre. Por eso el capitán del barco desde el que se había caído emitió el desesperado pedido de ayuda. Entonces entró en acción Di Caprio.

El actor y sus amigos fueron los únicos tripulantes de un barco privado en responder al S.O.S. No dudaron en interrumpir su relajado paseo para darle una mano a la guardia costera en la búsqueda del desafortunado hombre. Con tanta fortuna que lo encontraron cerca de la isla de Saba.

El francés estaba deshidratado y a duras penas había conseguido mantenerse a flote durante todo el tiempo que había pasado desde su involuntario chapuzón. Parece que se había caído al agua luego de una larga noche, cargada de alcohol.

“Debería haber muerto”, murmuró el hombre de 24 años, llamado Víctor, apenas Di Caprio y sus amigos lo subieron a su yate. Le dieron bebida, comida y abrigo antes de entregarlo a la guardia costera, que lo llevó a una de las islas para su debida atención médica.

