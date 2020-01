Derribo del avión ucraniano: manifestantes exigen la renuncia del líder supremo iraní

La indignación estalló en Irán luego de que el presidente de esa nación, Hassan Rohani, reconociera que el derribo de un avión ucraniano con 176 personas fue "un error humano imperdonable". Los manifestantes, principalmente estudiantes, reclamaron la renuncia del líder supremo, Ali Khamenei.

El sábado por la noche, los iraníes realizaron vigilias en varios puntos de Irán para recordar a las víctimas del vuelo 752 de Ukrainian Airlines que se desplomó el 8 de enero poco después de despegar.

Isfahan, central #Iran

Protesters chant "Khamenei is a murderer and his rule is not valid" directing their anger at @Khamenie_ir. #IranProtests pic.twitter.com/k1kj6slELk