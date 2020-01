Joven salteño en Australia: “Por la cantidad de humo parece el Apocalipsis"

Se fue a Australia a compartir unos meses con su hermano y jamás pensó que se convertiría en un testigo muy cercano del hecho del que habla el mundo: los incendios en Australia.

Cristóbal Solá tiene 18 años y está desde noviembre en Sidney, la capital australiana. Aunque los focos están a varios kilómetros de distancia, el joven salteño cuenta que el humo copa el cielo y, en algunas jornadas, la visibilidad no llega a los 200 metros. "Hubo días que parecía el Apocalipsis, no se veía mucho", contó a El Tribuno.

Cristóbal relata que, por recomendación de sus familiares que están en Salta, utiliza barbijo, pero admite que la mayoría de los australianos no lo porta. “Hubo días muy complicados y otros con más visibilidad. Pero te lloran los ojos, sentís mucho el olor a humo”, relató.



Cristobal Solá

El joven salteño dice que los australianos muestran mucho dolor por los más de 500 millones de animales muertos. Cristóbal tiene un hermano desde hace varios años radicado en tierras australianas y trabaja en una empresa de agroquímicos.

“Aquí no hay pobreza. No hay lugares peligrosos, es increíble. Es un país con mucha plata. Uno ve casas inmensas, autos de lujo, la gente vive bien”, comentó al ser consultado sobre lo que más le sorprendió de ese país. No obstante, destacó la comida argentina. Dijo que no hay carne como la de su tierra natal.

El panorama

Ayer miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Australia para exigir al Gobierno más medios contra el cambio climático y para luchar contra los incendios forestales que arrasan el país y que podrían agravarse durante el fin de semana.

“Estamos protestando porque estos incendios no tienen precedentes, están ardiendo desde septiembre y necesitamos acciones urgentes contra esto y la crisis climática”, dijo a la agencia EFE, Anneke De Manuel, una de las organizadoras de la protesta convocada en Melbourne por los universitarios ecologistas Students for Climate Justice y el movimiento Extinction Rebellion.

Desde que comenzaron en septiembre pasado, los incendios han arrasado una superficie de más de 8 millones de hectáreas, equivalente a la de Irlanda, han dejado 26 muertos y se calcula que hasta mil millones de animales salvajes podrían haber muerto y la situación tiene visos de empeorar.

Los incendios han emitido unas 349 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en los últimos cuatro meses, según datos de la plataforma Periodistas por el Planeta, que compara la cifra con los 532 millones de toneladas de emisiones anuales totales vertidas por el país en 2018.

Récord

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares, señaló a EFE que el nivel de carbono arrojado por ahora a la atmósfera terrestre resulta “escalofriante y de récord” y además recalcó que “todavía hay que ajustarlo”.

Según este experto en emergencia climática, el momento “culminante” de la temporada de incendios australiana corresponde a finales de enero y a principios de febrero, dado que durante esta época “se acumula el calor y la sequedad”, además de que “el combustible en el campo está muy seco”.