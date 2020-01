La ÑBA, un fenómeno que no para de crecer

La cuarta temporada de la ÑBA llega a su fin. Y sigue siendo un éxito que sorprende hasta a sus propios organizadores. Es que esta noche se jugarán los primeros partidos de la serie semifinal de básquetbol amateur de los barrios, dando inicio entre los seleccionados Chartas Básquet y El Tribuno y luego entre Güemes y Bancario, en un torneo que comenzó en su primera temporada con 12 equipos y en la actualidad participan 51.

Los partidos se llevarán a cabo desde las 20 en las instalaciones del club San Martín, que promete un lleno total.

Cabe resaltar que la próxima semifinal se jugará el domingo 19, mientras que entre el 26 y el 2 de febrero se jugaría la final del torneo. En esa oportunidad también se llevará a cabo la final del Juego de las Estrellas, el 3 x 3” y el acto de cierre.

De esta manera, El Tribuno habló con uno de sus organizadores, Carlos Ñácolo, y los principales referentes de los barrios semifinalistas del torneo, como Claudio Aguilar y Pablo Alancay (Bancario), Luis Arce (Güemes), Carlos Flores (Chartas Básquet) y David Hours (El Tribuno) para conocer a fondo del éxito del torneo.

“La ÑBA es un campeonato especial. Si bien el objetivo de cada barrio es contener a su gente por medio del básquetbol y de esta manera hacerlo competitivo, el tema principal es que permite a los amantes de este deporte juntarse a disfrutarlo y lograr la camaradería que te hace crecer como sociedad”, destacaron.

Pero lo cierto es que este crecimiento sostenido de la ÑBA fue producto de mucho esfuerzo y planificación.

Por eso, la lucha no es solo en cada partido. “Muchas veces se complica conseguir cancha”, reconoce Ñácolo. “Hubo subas de luz en noviembre, que nos obligaron a elevar los aranceles de las planillas. A esto se le sumaron las fechas disponibles, porque las competencias de vóley no nos dejan muchos márgenes para el alquiler de canchas. El problema es que ellos tienen prioridad porque recaudan más que nosotros con los diferentes partidos en una jornada”, resaltó.

Y hasta el clima los afectó.

“También influyeron las lluvias. Si bien la mayoría de las canchas están techadas, algunas evidenciaron graves filtraciones. Inclusive hasta afectaron la madera de los pisos de las mismas”, se lamentó.

Y cómo sigue la ÑBA después de este torneo. “Estamos pensando en dividir el torneo en categorías, porque el tema de costos no va a pesar. Buscaremos que los que puedan jugar en 9 de Julio y pagar el costo que nos piden lo hagan en el club. Para los demás buscaremos otras alternativas de menor costo, que en algunos casos llegan a tener una merma del 75%”, reconoció Ñácolo.

“El objetivo es seguir jugando al básquet y continuar con la labor social que nos pusimos como meta desde el primer campeonato. Actualmente estamos haciendo gestiones en el Concejo Deliberante, es necesario una ayuda económica para solventar los campeonatos. En el área provincial, donde hubo respaldo principalmente en las capacitaciones, se deberán encauzar las gestiones para lograr fondos para financiar los torneos”, concluyó.