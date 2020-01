“Edesa y Aguas del Norte tienen una deuda millonaria con el Ente que restringe su tarea”

Carlos “Uluncha” Saravia asumió como presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), en reemplazo de Jorge Figueroa Garzón. No es el primer cargo público que ostenta, fue concejal por la Unión Cívica Radical y asesor letrado de la comisión directiva de la Cooperadora Asistencial. También ejerció la función privada y actuó como querellante en uno de los últimos casos judiciales más resonantes, como el de los brigadistas fallecidos en Gauchipas.

Saravia admite que existe una desconfianza del consumidor en los organismos de control, por lo que indica que su gestión apuntará a ampliar los canales de reclamos. Además, asegura que tomará una posición tajante con las empresas prestatarias: ”Servicio no prestado, servicio no pagado”, advierte. Aunque, por otro lado, indica que las capacidades del Ente se ven limitadas por, entre otras cosas, una deuda millonaria que mantiene Edesa y Aguas el Norte en el pago de las tasas de fiscalización.

¿Se puede congelar la tarifa de luz cómo marcó Nación en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva?

Esto lo tiene que decir el gobernador. Igual nosotros no tenemos ningún planteo de la empresa sino hasta abril, que está prevista la posibilidad de que Edesa solicite un aumento por inflación. Está claro que hay inflación, pero también es cierto que lo que tiene que haber acá es un cumplimiento por parte de la empresa.

Hace un año que Edesa, por tasa de fiscalización, le debe al Ente $152 millones , Aguas del Norte debe $28 millones, que es una deuda que arrastra hace diez meses. Estas son las cosas que también hablan que un Ente, al ser órgano de control, se ve restringido en su tarea, porque las empresas no le pagan. Este es un tributo que se paga a efectos de que el Estado los controle. Por otro lado hay una deuda que tiene la Provincia con Edesa por los subsidios que se otorgan por un fondo compensador nacional.

¿Cómo planifica la gestión ante este contexto?

Hicimos reclamos. Esta semana se le pedirá a Edesa que regularice su deuda. No hay motivo alguno por el que no paguen. Estamos hablando de empresas que tienen un nivel de recaudación importante. En el caso de Aguas del Norte se soluciona este tema en estos días, comenzarían a regularizarse. Hay profesionales comprometidos, falta que las decisiones tengan mayor intensidad a la hora de controlar. La empresa que presta servicios públicos que afecta la calidad de vida de las personas, involucran una responsabilidad grande que vamos a cumplir.

¿Avalarán el aumento del agua impugnado por consumidores?

Vamos a analizar la suba, pero hay que aclarar que el recurso que se ha presentado tiene una carilla, tiene tres o cuatro manfiestaciones muy imprecisas vinculadas con la supuesta obligatoriedad de lo que era la audiencia pública. En segundo lugar sostiene de manera genérica que el servicio es malo, pero no indica los lugares. Es muy pobre la impugnación. Entiendo que a veces la gente está fatigada de cuestionar algunas cuestiones porque no cree que se vaya a revertir. Pero mínimamente uno exige que haya un desarrollo mucho más lógico. De todas maneras yo hablaré con esta asociación de consumidores. Me interesa hablar con estas asociaciones, porque así como estamos planteando una reformulación de la página web y estamos exigiendo una reformulación de las páginas de las dos empresas prestatarias de agua y de luz también vamos a avanzar con las reclamos vía Whatsapp para tener más datos precisos. Imagínese que las empresas no desnudan los defectos de prestación, es algo entendible, pero no es algo que no pueda cuestionarse. Si no se puede conocer, no se puede revertir la situación.

Necesitamos que el reclamo nos llegue de manera directa. También quiero aclarar que son cien empleados en el Ente, y esto determina que la estructura de recursos humanos también debería mejorar, porque ante la expansión de la queja a veces no hay posibilidad de atenderla de manera inmediata como se quisiera.

¿Cómo definiría el servicio de agua que se presta actualmente?

Deficiente en muchísimos lugares. Esto tiene que ver con problemas de infraestructura. También tiene que ver con que hace 20 años se ha venido eximiendo a la empresa de realizar obras, que tenían que ver con inversiones. En su momento las obras, con Aguas de Salta, estaban previstas por contrato de concesión. Desde el momento en que se planteó que una empresa podía no invertir a cambio de no incrementar la tarifa; en ese momento el usuario aplaudía porque decía que era una medida que contemplaba su bolsillo. Pero a la larga, lo que está claro es que esta gente hoy padece la precariedad del servicio por falta de infraestructura. Durante muchos años no hubo mantenimiento, las plantas depuradoras no dan a basto, las cañerías tampoco. Hoy (por ayer) estuve en Rosario de Lerma y advertimos esto. El lunes tengo reunión con los diputados de Orán, porque hubo cambios de tensión que han provocado quema de electrodomésticos. En Cerrillos, el senador Sanz y el diputado Caro me contactaron por problemas de agua, ahí estamos intentando hacer una restructuración a cargo del Ente. Las dos personas a cargo de las gerencias del agua hoy se fueron a trabajar a Aguas del Norte, hemos renovado equipo.

En algunos lugares, como en San Luis y Tres Cerritos, el problema es crónico.

Tres Cerritos es uno de los lugares que a pesar de que se paga un precio elevado de tarifa, no tiene un buen servicio. Todo esto depende de obras de infraestructura. Le estamos pidiendo un plan de obras a Aguas del Norte, en el que le pedimos que se contemplen obras como esta.

Con los emergentes casos de salmonella se puso bajo la lupa la calidad del agua.

Seguimos trabajando con las mediciones de calidad del agua, tenemos un plan anual. Está en discusión por la turbiedad que se da en algunos lugares. La posibilidad de salmonella despertó temor en Rosario de Lerma. Pero no ha habido una acreditación de que no fuera potable el agua, aunque sí la turbiedad estaba acreditada. Estamos trabajando con convenios con la Universidad Nacional de Salta y la Secretaría de Recursos Hídricos. Nosotros tomamos muestras propias porque somos un órgano de control. Pero ante pedidos y denuncias también lo hacemos. Por ejemplo, el miércoles en Rosario de Lerma se tomaron las muestras que tendremos los resultados esta semana. Es recurrente la problemática del agua en toda la provincia.

En Rosario de Lerma piden descuento en las boletas de agua por días sin servicio. ¿Es factible?

Por supuesto, servicio no prestado, servicio no pagado. Servicio deficientemente prestado puede ser objeto de alguna eximición parcial también. Nosotros entendemos que es un reclamo legítimo. No se puede avalar a una empresa que no presta el servicio y que exija tarifas elevadas, y mucho más como en el caso de Rosario de Lerma que tuvieron hasta 22 horas continuas de corte.

¿Hay descreimiento de los órganos de control?

Hay pesimismo del usuario, que determina, por ejemplo, que en Rosario de Lerma en estos últimos tres meses de cuestionamientos solo se registraron 86 reclamos, a pesar de que eran 25 mil personas las afectadas por estos cortes por 18 días de turbiedad. Hay descreimiento del reclamo, si no no se logra entender. La gente no cree, la gente ya no quiere hablar al 0800 de la empresa porque no siente que le dé respuesta, o no quiere hablar al Ente Regulador porque no tiene voluntad de controlar. Hay que educar al usuario, así podremos intercontrolarnos.