Juventud no pudo ganar en su aniversario

Juventud Antoniana, que cumplió 104 año de vida como institución, no pudo celebrar un nuevo aniversario con una victoria, aunque se trató solo de un amistoso.

El equipo de Adrián Cuadrado, en su preparación para el inicio del Regional Amateur, se quedó con un agónico empate el igualar frente a Redes de la Patria, en Campo Santo, en su segundo amistoso de pretemporada.

El resultado no fue el esperado y seguramente quedan muchas cosas por trabajar, pero tampoco hay que dramatizar porque se trató de un simple partido de preparación.

Está claro todos quieren ganar y jugando bien, pero en los amistosos hay margen para los errores y deja la opción de mejorar para lo que realmente es importante.

Juventud no tuvo una de sus mejores tardes, al menos en la primera mitad del partido.

El once que puso en cancha el técnico santo no logró el funcionamiento esperado.

En el medio campo, Matías Fernández no logró hacer pie y Gastón Díaz estuvo incómodo en la posición. En la ofensiva, Jesús “Titi” Calderón y Mauricio Hoyos le aportaron muy poco al equipo.

Redes de la Patria, que también se prepara para el Regional, contó con la dupla de ataque conformada por Benjamín Jurado y Fabricio Rojas, los dos ex-Central Norte, que se asociaron muy bien y complicaron a la defensa antoniana.

En la segunda mitad del amistoso, Cuadrado movió algunas piezas, el equipo mejoró y fue de menor a mayor.

Los de El Bordo abrieron el marcador de pelota parada a través de Facundo Zapiola, mientras que Jorge Velazco, quien ingresó en el segundo tiempo, encontró el agónico gol de la igualdad.

El empate le sentó muy bien al partido porque fue un tiempo para cada uno.

Juventud Antoniana sumó minutos, quizás no de la manera que se esperaba pero todavía queda tiempo para trabajar y mejorar. Ahora el santo deberá prepararse para enfrentar a Gimnasia y Tiro, el viernes en el Gigante del Norte, a partir de las 22.



El resultado:

REDES 1 JUVENTUD 1

F. Salva E. Flores

I. Toledo M. Núñez

M. Flores F. Girón

F. Zapiola A. Marín

F. Jiménez E. Salinas

M. Barzola J. Calderón

R. Feris M. Fernández

R. Ailan J. Díaz

F. Guanca M. Esparza

B. Jurado M. Hoyos

F. Rojas R. Gómez

DT: Moncholi DT: A. Cuadrado



Goles, PT: F. Zapiola (R). ST: J. Velazco(J).

Cambios, en Juventud ingresaron: González, Vicedo, Chavarría, Silveira, Churquina, Pérez, Velazco y Nazario. En Redes ingresaron: Montero, Humacata, Torres, Peralta, Tasca, Char, Soruco, Villafañe y Matana.