Beccacece probó con Barbona como extremo

El técnico de la academia comenzó a delinear el once que pondría en el amistoso con Athlético Paranaense.

Sebastián Beccacece, entrenador de Racing, colocó hoy a David Barbona y Héctor Fértoli, uno de los refuerzos, como extremos de ataque de cara al primer amistoso que disputará el miércoles en San Juan frente a Athlético Paranaense, campeón de la Copa de Brasil.

Fértoli, en su primera práctica a la par del grupo en el predio de AFA en Ezeiza, apareció dentro del equipo titular de Beccacece, que volvió a probar también con Walter Montoya en la posición de lateral por derecha.

Con la ausencia de Leonardo Sigali en la zaga central, que se sigue recuperando de su lesión en la rodilla, el once que pondría Beccacece sería con Gabriel Arias; Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orbán, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López y Fértoli.

Fértoli y Lolo Miranda, los dos refuerzos de la academia, todavía no firmaron contrato porque restan solucionar temas administrativos, pero recibieron la autorización de Newell’s y Tijuana de México para poder jugar el amistoso.

El que estuvo presente en la práctica, además, fue el mediocampista Nicolás Oroz, volante que volvió de su préstamo en Universidad de Chile, pero que no será tenido en cuenta y por eso se movió a un costado del campo.