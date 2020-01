La Superliga, en un día agitado

El miércoles será movido. Primero habrá una reunión de mesa chica de la Superliga y luego se unirían todos los clubes para decidir si el certamen de Primera División arranca el viernes de la semana próxima o se posterga.

Otro tema central será encontrar una alternativa que satisfaga también la postura de los clubes que tienen jugadores entrenando con la Selección preolímpica.

En el fondo también hay un reclamo de dinero y de reparto. Son los clubes chicos los que buscan cambios.

Con este escenario, el presidente de Atlético Tucumán, Marcelo Leito, sostuvo: “Hay que discutir si queremos volver a la AFA o seguir en la Superliga. Yo no quiero volver a una AFA donde hay que golpear la puerta para que nos den un cheque a 60 días”. El dirigente tucumano destacó que “la Superliga hizo muchas cosas buenas, hoy es mucho más transparente”.

En relación con la posible postergación de la reanudación de la Superliga, prevista para el viernes 24, Leito dijo: “Nosotros ya tenemos comprados los pasajes para jugar el domingo 26 con Racing. Armamos la logística con bastante tiempo”.

Por otro lado apareció Jorge Brito, vicepresidente de la Superliga y de River. Dijo: “No le encuentro la punta al planteo de los que quieren postergar la reanudación del torneo, me gustaría escuchar otras voces y entender lo que plantean porque no hay otro momento para jugar los partidos”. De hecho, confirmaron que el encuentro del domingo, a las 19.10, entre Independiente y River se jugará, tal como está previsto.

La resistencia de un sector de clubes, liderado por Lanús, Boca y San Lorenzo, pareciera inclinar la balanza para la negativa. La excusa es el Preolímpico Sub-23, que se jugará en Colombia entre el 18 de enero y el 9 de febrero, aunque por lo bajo piden la vuelta a la AFA y la inmediata salida de Mariano Elizondo, CEO de la Superliga, y un nuevo esquema de distribución de ingresos de la televisión.

Además de Boca, Lanús y San Lorenzo, están Independiente, Racing, Huracán, Argentinos, Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Banfield, Colón, Aldosivi, Arsenal y Central Córdoba.