Setién y un minuto que le cambió la vida: de pasear vacas a dirigir al Barcelona

Enrique “Quique” Setién fue presentado ayer como nuevo entrenador del Barcelona en reemplazo de Ernesto Valverde y dejó en claro su filosofía de juego al sostener que “el mejor camino para llegar a la victoria es jugando bien”.

“A la victoria se llega jugando bien. El mejor camino es jugar bien y lo quiero mantener a lo largo del tiempo”, declaró el técnico de 61 años en su primera conferencia de prensa al frente del conjunto azulgrana.

“Puedo garantizar que mi equipo jugará bien. Lo he demostrado en los equipos que dirigí”, dijo el ex-DT del Real Betis, Las Palmas, Lugo, Racing de Santander, Logroñés, Éjido y la Selección ecuatoguineana.

“Lo he disfrutado mucho desde fuera, desde la televisión. He analizado mucho el juego del Barça. Aplicaré mis matices y detalles”, continuó respecto del funcionamiento del equipo que hasta el lunes tuvo a Valverde como entrenador.

Sobre los jugadores del plantel catalán, dijo: “El talento ya lo tienen. Soy una persona sincera y directa, e intentaré convencerlos para que trabajen”.

“Me han hecho disfrutar del fútbol, cada día, en cada partido”, siguió sobre los futbolistas del campeón vigente de la Liga de España.

El oriundo de la ciudad española de Santander también habló sobre el astro del seleccionado argentino y máximo referente del Barcelona, Lionel Messi, a quien catalogó como “único y especial”.

“Messi es único y especial. Todavía no soy consciente de lo que significa entrenar al mejor jugador del mundo y a sus compañeros”, expresó.

“Ayer estaba tranquilamente en mi casa paseando vacas y hoy me encontré en la Ciudad Deportiva (del club catalán) entrenando a los mejores jugadores del mundo”, cerró Setién.

“Liquidó” a Simeone

Setién había mantenido picantes cruces con el DT argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, cuando el flamante entrenador del Barcelona dirigía a Las Palmas y se enfrentó al Atlético de Madrid.

Cuando ambos se saludaron en la zona de los bancos de suplentes, Setién le dijo al Cholo mirándolo a la cara que no le gustaba su estilo: “Estás haciendo un trabajo sensacional, pero no me gusta cómo juega tu equipo”, se había despachado el técnico español en 2017.



Messi “bancó” a Valverde

El astro Lionel Messi apoyó al entrenador Ernesto Valverde tras la salida del Barcelona y le agradeció por todo durante los dos años y medio que estuvo al frente del equipo.

“Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande”, escribió el rosarino en sus redes oficiales, junto con una foto de Valverde y él en un entrenamiento del Barça.

Messi llegó a ser capitán en la era Valverde, cuando Andrés Iniesta salió del club para continuar su carrera en Japón.

El DT saliente asumió en el Barcelona el 1 de junio de 2017 y en total dirigió 145 partidos, de los cuales ganó 97, empató 32 y perdió 16. Y se despidió con tres títulos: dos liga españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.