Renunció el gobierno ruso tras el discurso de Vladimir Putin ante el parlamento

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles en su discurso sobre el estado de la nación una serie de cambios en la Constitución rusa que han provocado la dimisión del Gobierno al completo de Dmitri Medvédev para dejarle vía libre para acometer los cambios.



Medvédev ha explicado la dimisión del Gobierno con el hecho de que los cambios, cuando se adopten, supondrán no solo cambios importantes en la Carta Magna, sino sobre todo en el equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.



Estas son las principales propuestas de las enmiendas que el mandatario quiere introducir en la Constitución de 1993 y que tienen como fin otorgar mayores poderes al Parlamento al tiempo que mantienen el actual sistema presidencialista:



1.- Putin se muestra de acuerdo con limitar a dos los mandatos presidenciales. La Constitución vigente únicamente obliga al presidente a dejar el cargo tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero no le impide regresar al Kremlin posteriormente.



Esa cláusula permitió a Putin presidir Rusia durante ocho años (2000-2008), ejercer el puesto de primer ministro durante los siguientes cuatro y regresar al Kremlin al ganar las elecciones en marzo de 2012.



2.- El mandatario quiere que a partir de ahora la Duma del Estado o Cámara Baja del Parlamento vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo.



El jefe del Kremlin no puede rechazar la de la Cámara Baja, aunque seguirá conservando el derecho de destituir al Gobierno. También conservará el mando directo sobre las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad.



3.- Sólo podrán postular como candidatos a la Presidencia aquellos rusos que hayan vivido en este país durante los últimos 25 años -hasta ahora eran 10- y carezcan de ciudadanía extranjera o permiso de residencia en otro país, tanto en el momento de la votación como antes.



Ello inhabilita a un buen número de aspirantes que se han ido de Rusia en los últimos años o pasado una estancia en el extranjero.



4.- Tampoco podrán tener doble ciudadanía ni permiso de residencia los funcionarios del Estado, desde ministros a jueces o jefes regionales.



5.- Putin propone que a partir de ahora los tratados internacionales sólo serán aplicados si no se contradicen con la Carta Magna y no limitan los derechos y libertades de los rusos.



6.- El presidente ruso quiere validar estas reformas por medio de un referéndum.

Putin, envió este miércoles a la Duma o cámara de diputados la candidatura de Mijaíl Mishustin como nuevo primer ministro tras la dimisión del Gobierno de Dmitri Medvédev.



Mishustin, de 53 años y economista de formación, ejercía desde 2010 el cargo de jefe del Servicio Federal de Impuestos, según informó el Kremlin en un comunicado.



En las imágenes ofrecidas por la televisión se ve a Putin reunido en el Kremlin con Mishustin, que trabaja en la administración pública desde 1998.



El político ya mantuvo hoy consultas en la Duma, que anunció que mañana, jueves, estudiará la candidatura del nuevo jefe de Gobierno, un desconocido para el gran público.