Boxeo femenino, un KO a la violencia de genero

La escuela de boxeo femenino empezó a funcionar hace varios años, y desde el lunes pasado abrió su temporada 2020 en el CIC de barrio Limache, donde cerca de 140 mujeres practican este deporte de la mano del profesor Jorge Salas.

Con el objetivo de continuar con el programa contra la violencia de género y las adicciones, Salas remarcó la importancia de los entrenamientos en la escuela.

“Me di cuenta que en los barrios hay muchas chicas de la calle, que sufren violencia de genero o están inmersas en las adicciones. Hace seis años que empezamos con este programa y sacamos a muchas mujeres de malas situaciones”, sostuvo Salas.

“Con el pasar de los días de entrenamiento me van contando sus problemas, de a poco se van abriendo con respecto al tema de la violencia, por ejemplo. El boxeo las ayuda a cambiar totalmente la mentalidad, además de ayudar para estar bien físicamente. Buscamos los objetivos de cada una de ellas desde el primer día en el gimnasio. Es un cable a tierra para todas, la mayoría de mis alumnas son madres solteras y vienen a descargarse y a ser contenidas”, agregó el profesor.

Durante este tiempo las mujeres ganaron terreno en el boxeo y es un cambio muy bueno para ellas. “Todo se puede en la vida, se puede cambiar, el boxeo no es totalmente físico, es un deporte tan lindo que tiene de todo, no solamente se trabaja la parte física sino que también te levanta el autoestima, es un deporte de contención que te hace sentir seguro. Todas las mujeres tienen derecho a hacer boxeo. Mis colaboradoras son mujeres, Andrea Copa me da una mano con el entrenamiento y también está la comisión de mujeres, que me ayudan en todos los sentidos. Hacemos un bono contribución o hacemos rifas y con eso podemos solventar gastos de guantines, colchonetas y todos los elementos de boxeo”, remarcó Salas. “Quiero agradecer a la intendenta Bettina Romero porque se interesó en este proyecto y también a Miguel Maita, el director del CIC de Limache, que nos permite entrenar”, añadió.

Las interesadas en sumarse a la escuela pueden hacerlo de lunes a viernes de 16 a 18 en el CIC de Limache.