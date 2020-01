La cuenta pendiente de Gallardo    

Que Marcelo Gallardo quiere quitarse la presión de encima, es otra cosa. Pero lo cierto es que la Superliga es una materia pendiente que tiene el DT y su plantel.

El propio Muñeco aseguró que ganar la Superliga “no es una materia pendiente”, aunque reconoció que sí es “un deseo” obtener el actual campeonato local, en el cual a River le quedan ocho partidos y el próximo fin de semana podría quedar en la cima si vence a Independiente, en un encuentro postergado.

“No es una materia pendiente ganar un campeonato local”, insistió el Muñeco, “sí es un deseo porque estamos solo a ocho partidos, pero la gana uno solo. Si nosotros estamos bien, si nos enchufamos y nos lo ponemos como objetivo, sé que tenemos grandes posibilidades y por lo menos pelear hasta el final”, señaló el estratega millonario, quien fronteras para adentro solo ganó la Copa Argentina desde que asumió en el 2014.

Al ser consultado sobre la final de la Copa Libertadores 2019, que River perdió ante Flamengo, Gallardo manifestó: “Nos costó más recuperarnos de la eliminación de Lanús, que de Flamengo. Nos costó mucho, casi tres meses, recuperarnos de la derrota contra Lanús en su cancha. Frente a Flamengo no porque hicimos un gran partido y borramos al cuco de la Copa, pero los partidos duran 95 minutos y eso es un aprendizaje”, aseveró.

Luego Gallardo se refirió al plantel con el que comenzó el 2020: “Tratamos de mantenernos, más allá de los nombres. Como jugamos en función de equipo siempre hemos podido reposicionarnos y funcionar de la mejor manera”.

Con respeto al amistoso del sábado pasado, comentó: “El partido con Nacional nos sirvió para irnos soltando, pero no nos hace creer que es lo mejor que tenemos, ni lo peor. En esta semana tenemos que aceitar cosas para saber qué piezas arrancarán el campeonato”, concluyó.

River visitará al rojo en el estadio de Avellaneda, en una fecha pendiente de la jornada 13 de la Superliga, y si logra el triunfo sumará 30 puntos y dará alcance a Argentinos Juniors, cuando restan jugarse 7 fechas entre este mes y el próximo.

Gallardo ya tiene en la cabeza el calendario de la Superliga como el gran objetivo de los primeros dos meses del año, con la idea de ganar ese torneo por primera vez desde que asumió. Porque aunque no lo reconozca, es una de las cuentas pendientes.

Tras jugar contra el rojo, River enfrentará a Godoy Cruz (V), Central Córdoba SE (L), Unión (V), Banfield (V), Estudiantes (L), Defensa (L) y Atlético Tucumán (V).

