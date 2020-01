Jubilados buscan para evitar el remate de una sede social

Un grupo de socios pertenecientes al Centro de Jubilados Ferroviarios Héctor Gómez de la ciudad de Gral. Güemes, se autoconvocaron en la sede social ubicada en barrio Los Olivos cerca de la ruta provincial N§ 11, acompañados por un grupo de vecinos, preocupados por el inminente remate del inmueble donde funcionó el Centro de Jubilados hasta mediados del año anterior.

Los jubilados encabezados por Héctor Rivero, quien fue el último presidente, convocaron a las autoridades legislativas y ejecutivas para que se comprometan en evitar que el remate se lleve a cabo.

Las razones por las cuales llegaron a esta situación extrema no están muy claras para los socios, pero tuvieron que acatar una orden de desalojo de hace seis meses y ahora están esperando por el remate.

Rivero explicó: "Me interesa que los jubilados tengan lo que se merecen para distraerse, capacitarse y realizar distintas actividades, a ellos les siguen descontando 500 pesos de sus haberes para la sede y no tienen nada. Hace más de cinco meses tuvimos que cerrar, vinieron desde una inmobiliaria para realizar el remate por una orden que fue dada desde Buenos Aires, no los dejamos pasar. Ellos estaban necesitando plata y apuntaron hacia nuestro centro para venderlo. En definitiva no sabemos por qué causa se va a rematar, pero tuvimos que desalojar" manifestó el expresidente.

Con historia

El Centro de Jubilados Ferroviarios fue construido sobre un terreno perteneciente al municipio que estaba destinado para un espacio verde. El entonces intendente Pedro Antonio Díaz tomó la decisión de donar dicho terreno para la construcción de una sede destinada para los jubilados ferroviarios, pero la donación fue concretada a nombre de la Asociación de Centros de Jubilados Ferroviarios a Nivel Nacional y no a nombre del centro Héctor Gómez de Güemes. "Lamentablemente esta entidad nacional es la dueña del Centro de Jubilados, nos obstante no podemos permitir que se remate como están intentando hacerlo, solo porque ellos tienen muchas deudas y quieren recaudar en base a esta venta, nosotros desde hace dos años junto al actual intendente Sergio Salvatierra, cuando transitábamos por nuestra primera gestión como Concejales, realizamos reuniones con las autoridades de este centro y con algunos de sus socios, pusimos a disposición una abogada para que los represente, con esto pudimos dilatar la ejecución del inmueble, pero se debe seguir trabajando, no sé si lo más adecuado sería una expropiación, pero es importante que todas las autoridades, especialmente las de nivel provincial trabajen a favor de su recuperación, no entiendo cómo hoy hay legisladores y concejales que dicen no saber lo que estaba pasando, cuando se trata de un visible problema social", expresó la concejala Stella Maris Pérez.

Por su parte el actual senador Carlos Rosso sobre este tema expresó: "Estamos reuniendo toda la información posible porque sabemos que otros legisladores se comprometieron con trabajar para evitar el remate, pero parece que no hicieron más allá de una reunión, no hay ninguna gestión realizada en su favor. El PAMI tendría que ser el más preocupado, afuera hay un cartel que dice su nombre, pero tampoco se involucró dejando a los jubilados a la deriva, es como si hubieran jugado con sus necesidades. Aquí venían a distraerse a buscar un momento de tranquilidad, creo que debemos trabajar en serio todos juntos para evitar que el remate se concrete".

Algunos socios, junto a vecinos y un grupo de concejales tomaron la decisión de volver a ocupar el centro de jubilados del cual fueron desalojados y ponerlo en funcionamiento, "debemos pelear por su recuperación, pero con el centro trabajando como lo hizo siempre, es una pena verlo vacío y deteriorándose por esa razón nos pareció muy apropiado seguir la lucha desde adentro", manifestó el concejal Ariel Bur gos.