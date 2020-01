La imagen de Piñera, en picada: solo tiene un 6% de aprobación

La imagen del presidente chileno, Sebastián Piñera, sigue en caída libre y su gestión cuenta con la aprobación de apenas el 6 por ciento de sus compatriotas, de acuerdo con una encuesta difundida hoy por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

El sondeo, difundido en medio de la crisis que generó el estallido social que comenzó en Chile el pasado 18 de octubre, señaló que el 82% de la población desaprueba la gestión de Piñera.

Un 81% de los consultados evalúa como muy mala la gestión del mandatario y de su equipo de gobierno durante las protestas de octubre y noviembre, mientras que a sólo al 3% le pareció muy bueno el accionar.

El estudio revela también que los chilenos han perdido la confianza en sus instituciones políticas.

La confianza en el gobierno alcanza sólo al 5% de los encuestados, mientras la gestión del Congreso tiene la aprobación del 3% y la de los partidos políticos del 2%.

El 72% no se identifica con los partidos políticos, el 15% simpatiza con la izquierda o la centroizquierda, el 7% con la derecha o centroderecha y el 6% restante con el centro.

Las causas de las protestas

Este estudio también aborda la opinión de los chilenos sobre la crisis que comenzó el 18 de octubre de 2019. Y estos son los motivos que identificaron:

El 38% destacó que la principal razón por la cual se originaron las protestas en Chile, según los consultados, fue la desigualdad de ingresos (38 por ciento).

El sistema de pensiones y el alto costo de la vida le siguen con el 16%, la mala calidad de la salud y educación pública con el 13% y el abuso de las empresas con el 6%.

El 64% de los chilenos opinó que los carabineros violaron con frecuencia los derechos humanos durante su intervención para aplacar las protestas.

En el caso de los militares, 49% cree que violaron los derechos fundamentales frecuentemente durante el estado de excepción que rigió en el país entre el 20 y el 27 de octubre.

La respuesta

Una vez difundida la medición, Piñera dijo que entiende que “los chilenos no estén contentos” por el actuar de su gobierno durante la crisis.

“Estamos cien por ciento comprometidos con las prioridades de los chilenos, las prioridades de los chilenos son las prioridades de nuestro gobierno”, afirmó.

El presidente aseguró que las demandas de la gente no solamente las escucha, sino que también “ponemos manos a la obra para ayudar a los chilenos a resolver muchos de sus problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños, eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas”.