VIDEO Todo un ejemplo: De diputada nacional a empleada de limpieza en solo 30 días

Hace un mes formó parte de la última sesión ordinaria del Congreso Nacional en 2019. El sábado, Mónica Schlotthauer retomó su trabajo como empleada de limpieza en la estación ferroviaria de Once. El curioso hecho se conoció cuando el dirigente gremial Rubén “El Pollo” Sobrero compartió en sus redes sociales una imagen del encuentro que tuvo con ella en su lugar de trabajo.

“Con la delegada de los trabajadores y ex diputada en Once. Mónica Schlotthauer terminó su mandato y volvió a trabajar, ¿conocés muchos casos como este?”, se preguntó Sobrero sabiendo que la respuesta era evidente.

La difusión que tuvo la noticia, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, sorprendió a la propia exdiputada. “Refleja la bronca de la gente con los políticos”, afirmó Schlotthauer en diálogo con La Nación.

“Estuve de licencia los últimos cuatro año y ahora vuelvo a trabajar. Me reincorporé el sábado. De todas formas, el año que viene vuelvo a la Cámara”, agregó Schlotthauer. La referente de Izquierda Socialista, uno de los partidos que forman parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, explicó que por el sistema de rotación de bancas de su espacio político, en marzo de 2021 Juan Carlos Giordano y ella reemplazarán a los actuales diputados del espacio, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

“Me recibieron bien, sorprendidas y contentas -contó Schlotthauer en referencia al sus compañeras de la estación Once- Volvimos a trabajar juntas después de mucho tiempo. Lo mismo con los vendedores ambulantes. Yo los veía cuando pasaba, porque iba en tren a la Cámara de Diputados, pero siempre estaba apurada. Ahora voy a estar nuevamente 8 horas por día”, agregó Schlotthauer y explicó que, de los últimos cuatro años, los dos primeros ocupó una banca en la legislatura bonaerense y los dos últimos, en el Congreso Nacional.

