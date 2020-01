River e Independiente, por los porotos de verdad    

El fútbol oficial está de vuelta. Si bien la Superliga continuará su curso a partir del próximo fin de semana, es River Plate el que dará el puntapié inicial en este 2020 cuando visite hoy a Independiente, que tendrá el debut de Lucas Pusineri como DT, con la perspectiva de sumar un triunfo que le permita acceder al primer puesto del certamen de Primera División junto a Argentinos Juniors, en un encuentro de la 14ª fecha que se postergó cuando el millonario debía jugar la final del la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Este partido que eliminará los asteriscos de la tabla de posiciones se llevará a cabo en el estadio Libertadores de América, desde las 19.10, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium (sistema codificado).

Finalmente y tras muchos cabildeos sobre si se iba a respetar la fecha establecida para jugar este postergado clásico, River visitará al rojo con el objetivo de obtener los tres puntos y reanudar la Superliga con la 17ma. fecha el próximo fina de semana como uno de los punteros.

El equipo del barrio de La Paternal es puntero con 30 unidades, seguido por Boca y Lanús con 29, Vélez con 28, River y Arsenal con 27, por lo tanto con una victoria la formación dirigido por Marcelo Gallardo igualaría la línea de Argentinos.

Pero no solo River tiene una obligación a la hora de procurar el triunfo en este primer partido oficial del año, puesto que Independiente, con 21 unidades, observa este compromiso con la necesidad de comenzar el ciclo de Pusineri de buena manera.

Para Gallardo el tópico “nivel internacional” está aprobado y con creces, pero el nivel local se puede posicionar en la columna del “debe” al no haber obtenido una Superliga, por ello iniciar la recta final de siete fechas en la punta lo colocaría en una ventajosa posición para pelear el título antes del inicio de la Copa Libertadores 2020.

River, que no contrató refuerzos, solo jugó un amistoso ante nacional de Uruguay (4-4 en Maldonado) antes de este clásico y llegará a Avellaneda con tres significativas ausencias, los suspendidos Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Nicolás De la Cruz y el transferido al fútbol alemán Exequiel Palacios. Por Martínez Quarta jugaría el chileno Paulo Díaz, por De la Cruz y Palacios podría ingresar por Cristian Ferreira, Milton Casco (en ese caso en la defensa jugaría Fabrizio Angileri) o el colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no está en plenitud.

Independiente deba ganar para no alejarse de la punta, se pondría a seis unidades del puntero si triunfa, y de la zona de clasificación de la Copa Libertadores 2021.

La llegada de Pusinieri revitalizó las ilusiones de los hinchas y la confianza de un plantel que se reforzó con el regreso del delantero Leandro Fernández (de Vélez) y sufrió las bajas de Nicolás Domingo, Francisco Pizzini y la casi segura de Nicolás Figal a la MLS.

No podrá jugar en el rojo el mediocampista Brian Romero debido a que el TMS (registro de fichajes internacionales) recién abrirá mañana, un día después del encuentro.

En el historial a nivel profesional jugaron 173 veces, con 74 triunfos de River, 52 de Independiente y 47 igualdades.

Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Juan Sánchez Miño; Lucas Romero y Pablo Pérez; Domingo Blanco y Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Fabrizio Angileri o Milton Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco o Juan Fernando Quintero y Cristian Ferreira; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Árbirtro: Fernando Rapallini - Estadio: Independiente - Horario: 19.10 - TV: Fox Sports Premium.