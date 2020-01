Abeleira: “Los datos están y estuvieron en poder del Estado”

“Los datos son, están y estuvieron en poder del Estado”, aseguró ayer Carlos Abeleira, quien fue ministro de Primera Infancia de la Provincia hasta el 10 de diciembre. En los últimos días se suscitó una polémica por la información que ese organismo había recolectado años atrás en distintos puntos de la provincia sobre la situación de la niñez, más tras la muerte de tres niños durante estas semanas.

En una nota publicada por El Tribuno el 16 de enero, la actual ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, afirmó: “Yo no tengo esos datos. Hay que preguntarle a Abeleira y a los que corresponda. A mí no me los dejaron”.

“Se trata de información sensible. Hay que ser muy cuidadoso con la entrega de base de datos, pero los datos están en poder del Estado, a disponibilidad de cada uno de los funcionarios”, afirmó.

Abeleira evitó polemizar con Figueroa y argumentó que el exministerio de Primera Infancia se dividió en dos. El área operativa pasó a la órbita de Desarrollo Social, mientras que el área tecnológica se ubicaría en otra estructura que aún no se oficializó.

En las redes también circuló una fotografía en la que se lo ve a Abeleira en una reunión de gabinete convocada por el gobernador Gustavo Sáenz días atrás para pedir un plan de urgencia interministerial ante la muerte de los niños. Abeleira admitió que participó, pero sostuvo que el gobernador definirá, a medida que se acomode la estructura, el futuro de esa área tecnológica, que tendría un lineamiento transversal. “Me invitaron a participar de esa y otras reuniones”, contestó el exministro de Primera Infancia.

Relevamientos

¿Qué tipo de registro cargó Primera Infancia? Ante la pregunta Abeleira afirmó: “Es una información que se vino recolectando desde hace mucho tiempo. Los datos que tenemos son de censos, tomas de información, que se hicieron en un determinado momento. Uno estudia esa información y con esa base se determinan acciones. Pero es información de un momento determinado”, enfatizó.

“La base de datos fue recolectada con el consentimiento de los aportantes, eso es muy importante dejar en claro. Todo está protegido por la ley de Datos Personales, fueron dados por una finalidad que son aplicados únicamente para los lineamientos de política pública”, agregó.

“Todo se llevó adelante en un marco de estricta legalidad, con protocolos de confidencialidad. Los datos ni siquiera fueron compartidos con otros poderes del Estado. Son solo para la administración pública”, indicó.

Sobre el acceso a un relevamiento actualizado, afirmó que lo manejan los agentes sanitarios y en los centros de primera infancia.

Al ser consultado sobre las versiones de un negociado con los datos de la infancia de Salta, Abeleira aseveró: “Lo que se plantea es totalmente absurdo. Insisto los datos son, están y estuvieron en poder del Estado”. En otro punto de la nota, expuso que sí se puede trabajar sobre la información procesada y elaborada, es decir sobre las conclusiones. Los datos personales de los aportantes, reiteró, tienen carácter confidencial.

Abeleira fue ministro de Primera Infancia entre 2014 y fines de 2019 ¿Qué explicación da ante la muerte reciente de tres niños por desnutrición?, le preguntó El Tribuno.

“Durante mucho tiempo en mi trabajo los objetivos fueron tratar de salvar vidas, evitar que sucedan este tipo de cuestiones. Cuando asumí se dio una situación muy compleja, fallecían chicos permanentemente. Hicimos un trabajo fuerte y la mortalidad infantil bajó en Salta. Hay dos cuestiones: una de urgencia y una de fondo”, agregó. “Ante esta situación, el gobernador Sáenz fue muy hábil en el sentido que ya tiene al Gobierno nacional trabajando y estudiando la zona. Es importante seguir con un trabajo en el campo, con el refuerzo para la temporada estival. Siempre sabemos que en esta época se suscitan situaciones de gravedad”.

Qué pasó con la inteligencia artificial

Se había implementado durante la gestión anterior.

En abril de 2018, medios nacionales se hicieron eco sobre el uso de la inteligencia artificial para analizar el “riesgo de embarazo en adolescentes”. En ese entonces se habían detectado casi 400 situaciones de posibilidad y se habían identificado a casi 500 “chicos con alta probabilidad de abandono escolar”.

Este medio le consultó ayer al exministro de Primera Infancia cómo siguió esa implementación. “Esas son cuestiones que se comienzan a trabajar y se plantean en un esquema de trabajo para tratar de que el Estado pueda prevenir y llegar con anticipación a ciertas cuestiones. En esa línea, el gobierno comenzó a hacer una prueba piloto. Pero es algo que falta mucho por desarrollar. Hoy inclusive faltan expertos en América Latina para que se empiece a hablar fuertemente de incorporar inteligencia artificial”, señaló.

Modelos

Durante la gestión provincial anterior se difundió que países como Colombia y Brasil habían determinado aplicar el modelo de Primera Infancia de Salta.

“Es importante marcar la diferencia entre el modelo; la forma de recolección, el procesamiento y el análisis de información. Hay cierta confusión. Una cosa son los datos. “El procedimiento es lo que implementan otros países”, afirmó.

Por otra parte dijo, al referirse al denominado proyecto Horus: “Es solo un libro que escribió junto a dos personas, es una filosofía novedosa. Se está fracasando en la lucha contra la pobreza. Entonces planteamos poner en eje al niño y a la persona, con la incorporación de tecnología por parte de los Estados”.