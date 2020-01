Verano salvaje en la Costa: violencia con batallas campales, alcohol, palizas y muerte

La Costa Atlántica es uno de los lugares más elegidos por los turistas para disfrutar de las vacaciones en el verano. Pero lo que debería ser un lugar para relejarse y disfrutar de los días de ocio puede transformarse en un escenario de violencia, que incluso puede terminar con la muerte.

En lo que va del año se produjeron varios casos de agresiones en la zona de boliches de la Costa. El último fue en Villa Gesell, donde el sábado por la madrugada murió un joven de 19 años producto de una golpiza fuera del boliche Le Brique. Por el crimen detuvieron a 11 rugbiers de un club de Zárate.

Brutal golpiza de un patovica a un joven en Mar del Plata

Durante los festejos de Año Nuevo uno de los empleados de seguridad del boliche Ananá del complejo La Normandina de Mar del Plata se metió en una discusión entre jóvenes y golpeó salvajemente a Joaquín Arrarás, que terminó inconsciente en el piso por las fuertes lesiones que sufrió.

La agresión fue registrada por una persona que estaba en el lugar, que grabó la brutal escena en la que se ve que el patovica lo agarra por la espalda y lo tira al piso, por lo que el joven golpea su cabeza y queda inconsciente.

A pesar de la violenta agresión no sufrió ninguna herida cortante en la cabeza y no sufrió secuelas. “Gracias a Dios caí bien y no me pasó nada, podría haber sido otra persona y me podría haber matado. Caigo al piso y sinceramente no me acuerdo más nada. Es algo inentendible. Esa persona es un animal‘, dijo la víctima en diálogo con La Capital. Arrarás hizo la denuncia en la comisaría 9ª y la causa quedó a cargo de la fiscal de turno Andrea Gómez.

Una chica trans y su pareja denunciaron que fueron golpeadas en Necochea

El domingo 5 de enero una chica trans y su pareja denunciaron que durante ese fin de semana fueron golpeadas y discriminadas en el bar Uffa -Don Ramón en Necochea. Aseguraron que cuando iban al baño ambas fueron agredidas por los empleados de seguridad del establecimiento, que las golpearon y arrastraron a la calle. En todo el recorrido las trataron con adjetivos masculinos, como una forma de burlarse de su identidad.

De acuerdo a la denuncia realizada en la comisaría de la Mujer y la Familia de Necochea una de ellas declaró que cuando estaba por entrar al baño de mujeres les dijeron a una de ellas que fuera al de hombres, que estaba en el piso inferior. La chica, que es transexual, le respondió que no es un hombre y le pidió que leyera la Ley de Identidad de Género. Recibió un golpe en la boca.

Testigo de la agresión, su pareja comenzó a gritarle que no la golpeara. Fue entonces cuando un patovica entró en escena y comenzó a pegarle a ella también. Luego ambas fueron arrastradas por el cuello y expulsadas a los empujones por el personal del local. “Nadie reaccionó a los golpes, amenazas, insultos y violencia con la que fuimos tratadas”, dijo una de las víctimas.

Otra brutal golpiza de un patovica a un joven en Mar del Plata

Poco después del caso de Arrararás durante la madrugada del 8 de enero un empleado de seguridad del boliche “Bruto” en Playa Grande, Mar del Plata, golpeó brutalmente a un joven de 28 años y lo dejó inconsciente en el piso. Las imágenes fueron registradas por el teléfono celular de un testigo.

Tras un llamado al 911 el joven fue atendido por personal de SAME y después trasladado al hospital Interzonal General de Agudos, donde estuvo internado por las lesiones que sufrió por la golpiza.

Batalla campal a la salida de un boliche en Mar del Plata

En la madrugada del 15 de enero al menos 20 jóvenes se enfrentaron a la salida de un boliche de la zona de Playa Grande, el mismo lugar donde el 1° de enero Arrarás fue golpeado brutalmente por un patovica.

Durante varios minutos se golpearon entre ellos con una violencia desmedida sin que interviniera ningún policía. A pesar de la ferocidad de los golpes ninguno de los involucrados en la pelea necesitó asistencia médica, no hubo detenidos.

Gastón, el joven que grabó el video de la pelea que se viralizó en las redes, dijo en diálogo con Todo Noticias los jóvenes que se pelearon “no tenían más de 20 años y estaban muy alcoholizados”. “Los más chicos no tienen límites y pierden el control”, consideró.

Asesinaron a golpes a un joven a la salida de un boliche en Gesell

Villa Gesell fue escenario de un crimen durante el fin de semana, por la muerte a golpes de un joven de 19 años, Fernando Báez Sosa, durante una pelea a la salida del boliche Le Brique. Por el asesinato detuvieron a once jugadores de rugby.

Inicialmente hubo una gresca en el interior del local, y los jóvenes que la protagonizaron fueron expulsados del lugar por personal de seguridad. A la salida uno de los bandos empezó a buscar al otro y encontró a uno de sus integrantes, Báez Sosa, que estaba solo. Lo golpearon ferozmente y lo hirieron de gravedad. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Arturo Illia, donde finalmente murió.

Por el crimen detuvieron a once rugbiers, que son mayores de edad y oriundos de Zárate. Serán indagados en las próximas horas, con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el o los responsables del ataque y muerte de Báez Sosa.

Fuente Todo Noticias