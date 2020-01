El "Turu" Ortiz, ciudadano ilustre

Ambrosio el "Turu" Ortiz, un lustrabotas con alma de poeta, fue declarado ciudadano ilustre por el Concejo Deliberante de la ciudad de General Gemes, la distinción le fue entregada en el sector de Geriatría del hospital Joaquín Castellanos, lugar donde se encuentra alojado debido a su estado de salud.

La entrega de este importante reconocimiento se llevó a cabo en un emotivo acto que contó con representantes de otras instituciones, como la Dirección Municipal de la Tercera Edad, la gerencia del hospital, fortines gauchos, academias de danzas folclóricas y la Sociedad Argentina de Escritores Filial Salta.

El Turu Ortiz tiene 71 años de edad, y aunque no pudo completar la escuela primaria eso no fue impedimento para que pueda expresarse mediante sus versos.

Lustrabotas de profesión y escritor de corazón, supo describir con versos muy sencillos el mundo que lo rodea, "me gusta escribir, cada vez que veo a mi gente y todo su entorno me llama a escribir, porque los llevo aquí en mi corazón. Me llena de alegría que el Concejo Deliberante me haya hecho este reconocimiento y que hayan venido hasta aquí, hasta mi mansión, para entregármelo, porque así es como yo llamo a este lugar, una mansión, no es un geriátrico, yo aquí me muevo con libertad, me siento muy bien, seguro y conte nido".

Con esas palabras dio inicio a su discurso Ortiz. Afectado por una diabetes, tuvo que dejar su cajón de lustra y también se vio obligado a dejar el papel y el lápiz. "Desde hace más de un dos años que no escribo y no porque no tenga ganas o porque ya no me dé la cabeza, porque yo en ese sentido ando de diez, pero la diabetes me afectó la visión , ya casi no puedo ver, eso me impide salir seguido a la calle, porque me puedo caer y no me puedo lastimar. Ya escribí mucho en esta vida, aún puedo recitar gran parte de lo escrito", expresó el Turu, quien cerró su discurso con uno de sus emotivos recitados.

De familia ferroviaria, es el tercero de cinco hermanos, como estudiante solo llegó a completar el segundo grado, pero fue suficiente para que aprendiera a leer y escribir.

El Turu, quien se ha transformado en un personaje de la comunidad gemense, desde muy pequeño aprendió a ganarse los centavos con su cajón de lustrabotas, caminar las calles de su pueblo le enseñó sobre su historia, observando su paisaje le enseñó sobre su belleza, fue la calle la que lo supo moldear, él fue lo que la calle hizo de su persona.

Nunca se separó de su cajón, donde guardaba los cepillos y las pomadas, pero donde también guardaba un cuaderno y un lápiz, porque como siempre dijo: "Nunca se sabe cuándo puede llegar una inspiración".

Su segunda pasión es el ajedrez, cada vez que puede se enreda en una partida. En una oportunidad en la que el Chaqueño Palavecino se encontraba participando del programa Show Mach le envió un saludo, algo que lo llenó de orgullo.

Ese saludo se repitió pero por vía telefónica, durante el acto de entrega del reconocimiento, el Chaqueño se comunicó telefónicamente para felicitarlo e invitarlo a su casa, lugar donde ya estuvo en otras oportunidades.