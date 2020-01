En los primeros minutos de 2020, llegó la "bendición" a una familia joven

Seis minutos después de la medianoche, Eduvis Santos (50) se largó a llorar. Su hija Ana Gabriela Ardaya (18) acababa de dar a luz a su primer hijo, Sebastián Tomás, y ella nunca la había visto sufrir tanto como durante el trabajo de parto.

El bebé de Ana fue el primero en nacer este año en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI): Sebastián Tomás pesó 3,890 kilogramos y midió 48,5 centímetros.

El 31 de diciembre, a las 10.30, Ana, del barrio San Benito, ingresó al hospital con un embarazo de 40 semanas por emergencia ginecoobstétrica. Allí estuvo en observación hasta las 17.30, cuando pasó a sala de parto.

La adolescente eligió a su mamá para que la acompañara durante el nacimiento de su hijo, y aseguró que su presencia fue fundamental: "Ella vino desde mi casa conmigo y me acompañó en todo momento. Yo lloraba y me agarraba fuerte. Me sobaba la espalda. Me hacía masajes en los pies porque me dolía mucho".

Ayer, Eduvis acompañó por primera vez el parto de otra persona. Si bien cinco de sus hijos nacieron por parto normal -solo la última nació por cesárea-, no se acordaba de cómo era el proceso: "Yo le agarraba la mano y trataba de tranquilizarla. Le decía que se relajara y que respirara hondo. Le decía lo que me salía. La enfermera después me dijo que lo hice muy bien".

El equipo que asistió el parto estuvo compuesto por la licenciada en Obstetricia Andrea Alanís y los tocoginecólogos Constanza Cabezas, Leonor Mentesana, José Luis Boglioli y Noelia Paredes.

Las neonatólogas Gabriela Aranda y Gabriela Montenegro y las enfermeras Berta Canavides, Gabriela Ovejero y Claudia Martínez hicieron la identificación del recién nacido.

Desde el hospital aseguraron que Ana y su hijo están en perfecto estado de salud y que, en principio, volverán a su casa durante el día de hoy.

Una familia, al cuidado

Lucas Ariel Figueroa (20), el papá de Sebastián Tomás, aseguró que fue una "bendición" la llegada de su hijo. El joven describió la paternidad como "una nueva experiencia".

Para cuidar al bebé, Lucas y Ana contarán con la ayuda de la abuela. Por la mañana, mientras ella estudia -pasó a cuarto año del colegio secundario- y él trabaja fuera de la casa, Eduvis cuidará al niño. Por la tarde, se hará cargo Ana y, por la noche, los dos.

Homenaje a las infancias

Ayer, antes del mediodía, integrantes de la Fundación Instituto para el Desarrollo Social (Ideso) se acercaron al hospital para llevarles un ajuar a Ana y a su bebé. Desde hace 6 años consecutivos, homenajean al primer niño que nace en el HPMI. "La idea es agasajar al primer bebé y, a través de él, a todos los niños que nacen", explicó Federico Núñez Burgos, flamante defensor del Pueblo de la ciudad de Salta -fue designado unas semanas atrás- y miembro de Ideso.

Dijo que el objetivo de la campaña es concientizar sobre la importancia de construir "ciudades y sociedades más lindas para los chicos, donde haya más plazas, más parques, más aire puro y más seguridad, para que crezcan con mucha salud y, sobre todo, muy felices".