Riggio pegó el portazo y dejó Gimnasia y Tiro

!Es un hecho! En Gimnasia y Tiro los dirigentes decidieron romper el lazo que los unía con Víctor Alfredo Riggio, quien ayer dejó de ocupar el cargo de coordinador deportivo en el club de calle Vicente López.

El albo arrancó el 2020 con decisiones importantes: lo que parecía ser un proyecto a largo plazo fue disuelto por la renovada dirigencia, principalmente por la subcomisión de fútbol.

En la salida del Tano Riggio mucho tuvo que ver la ausencia de Juan Carlos Ibire, quien optó por dar un paso al costado y no tomar partido en las elecciones. El exdirigente millonario fue el principal impulsor de que Riggio se hiciera cargo como coordinador, algo que finalmente no prosperó.

Las autoridades que conducen Gimnasia y Tiro se reunieron ayer y determinaron en común acuerdo la desvinculación del Tano Riggio.

¿El motivo? El Tano no estaría de acuerdo con ciertos aspectos en la metodología de trabajo de la nueva conducción del fútbol y el cuerpo técnico.

A su vez, Riggio habría recibido una propuesta para dirigir en Bolivia un club de primera división que está interesado en contratar sus servicios.

En definitiva, en Gimnasia comenzaron a tomar decisiones relevantes en lo deportivo en pos de un cambio positivo.



Lunes de exigencia

Buenas noticias. Los dirigentes de Gimnasia y Tiro le confirmaron a Sergio Maza, DT albo, que el plantel concentrará en un hotel céntrico a partir de lunes, pensando en la etapa más exigente de la pretemporada. El entrenador albo, junto a su cuerpo técnico, trabajará con 26 jugadores en la puesta a punto física final para el Regional.