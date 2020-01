Ledesma llegó y trabajó en Central Norte

Uno sí, el otro no. En el club de barrio norte, Nicolás Ledesma dijo presente en Central Norte. El delantero, uno de los nuevos refuerzos del cuervo que llegó proveniente de Chaco For Ever, se sumó ayer al plantel de Ezequiel Medrán y tuvo su primera práctica.

Ledesma, una de las apuestas del técnico para afrontar el torneo Federal A, realizó el primer entrenamiento con el plantel.

Diferente fue lo de Mauro Barraza, quien por razones personales estuvo ausente en la práctica. El cuerpo técnico de Central espera que el volante, que llega a préstamo de Central Córdoba (SdE), se incorpore en las próximas horas. El plantel se instará a partir de lunes en el hotel de la Liga para realizar la etapa más exigente de la pretemporada.