Para el fiscal, el ataque de los rugbiers fue premeditado

El fiscal que dispuso la aprehensión de 11 sospechosos por el crimen de un joven, asesinado a golpes durante una pelea a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell, consideró que los agresores actuaron con "premeditación" y "tenían un plan", y aseguró que dos de ellos "ultimaron" a la víctima cuando estaba "desmayada en el piso".

Por su parte, los padres de Fernando Báez Sosa (19) exigieron que "el caso no quede impune" porque los asesinos no le dieron a su hijo "oportunidad ni de defenderse". Mientras que el secretario de Seguridad de la localidad balnearia, Mauricio Andersen, también pidió "que se haga justicia".

"Pido justicia por mi hijo, lo golpearon hasta matarlo, quiero que la Justicia actúe, que esto no quede impune", dijo ayer a la prensa Graciela, la madre de Fernando, quien junto a su esposo y padre del joven, Silvino, asistió al velatorio de su hijo.

"No le dieron la oportunidad a mi hijo ni de defenderse, eso me duele mucho, que no tengan un poquito de compasión por el otro es lamentable y doloroso", sostuvo el padre.

Por su parte, los 11 aprehendidos iban a comenzar a ser indagados a las 19 por la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Villa Gesell, quien se hizo cargo de la causa.

Inicialmente, en el expediente intervino su colega Walter Mércuri, titular de la UFI de General Madariaga, quien estaba de turno al momento del hecho.

El fiscal informó que él ya pidió la detención formal de los 11 aprehendidos a la Justicia de Garantías, todos por el delito de "homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas", que prevé la prisión perpetua.

De acuerdo a Mércuri, dos de los sospechosos están acusados como "coautores" porque "según se ve clarito en las imágenes" son quienes "ultiman a la víctima". Mércuri consideró que los otros aprehendidos fueron "partícipes necesarios" y que "hubo premeditación".

"Estas personas sabían perfectamente lo que hacían: cuando salen van directamente a buscar a la víctima. Sabían quién era, lo localizaron y fueron a buscarlo, por eso la calificación. Ellos ya tenían el plan de ir a buscar a la persona", indicó.

También dijo que cuando los incidentes comenzaron dentro de Le Brique, la actitud de Fernando "fue siempre separar y, sin embargo, es él el que recibe un golpe de puño de uno de los aprehendidos", a raíz de lo cual, el personal de seguridad del lugar los sacó a la calle.

En tanto, una adolescente que auxilió a Fernando contó que la ambulancia tardó "entre 35 y 40 minutos en llegar", lapso en el que ella y unos policías intentaron reanimar al joven. Dijo que estaba a metros de la víctima y que cuando comenzaron a pegarle "los policías estaban en otra pelea". Relató:

"Lo vi tirado en el piso y que le seguían pegando patadas, cuando estaba inconsciente".