Ulloa:“Se evidenció que sí estamos a la altura del torneo”

Pasó el primer “weekend” del Torneo Argentino de Clubes y Salta Vóley sumó un gran triunfo sobre Pellegrini y sufrió en la caída frente a Tucumán de Gimnasia.

Más allá de la última derrota del domingo, el entrenador del combinado salteño, Juan Ulloa, se retiró conforme por lo que realizaron sus dirigidos en los dos partidos. “Las dos cosas sabíamos que iban a pasar, íbamos a ganarle bien a Pellegrini y se podía perder con Tucumán de Gimnasia. Después nos dimos cuenta que nos podíamos haber llevado un mejor resultado frente a Tucumán de Gimnasia, pero en líneas generales me quedé conforme. En nuestra zona los candidatos son Policial de Formosa y Tucumán de Gimnasia”, dijo.

Con respecto a los puntos positivos que analizó de los dos encuentros, Ulloa remarcó: “Mejoramos la recepción, estuvimos muy seguros; dominábamos el juego por el centro en bastantes pasajes de los partidos. En el saque arrancamos flojos y después lo mejoramos”.

En cuanto a las falencias de Salta Vóley en este primer “weekend”, el entrenador apuntó: “En los contraataques tuvimos bastantes errores, el numero de puntos de los atacantes estuvo muy bajo. Se sintió el cansancio, la presión, más allá de eso estamos conformes aunque somos concientes que tenemos que seguir trabajando para obtener mejores resultados”.

Salta Vóley tendrá fecha libre en el segundo weekend y para Ulloa será importante aprovechar esos días para seguir puliendo detalles en el equipo de cara a la gira que deberá retomar para el tercer weekend.

“Vamos a tratar de ganar frente a Regatas de Corrientes y será muy duro con Policial de Formosa. Vamos a aspirar a estar bien preparados. Somos el único equipo de la zona que tendrá este tiempo para trabajar. Ronald Rojas, nuestro estadístico, nos ayuda mucho para saber donde mejorar, todo gracias a la tecnología”, expresó Ulloa.

Durante el fin de semana en las dos presentaciones de Salta Vóley, mucha gente se acercó al microestadio Delmi, algo que dejó conforme a la dirigencia de la Asociación Salteña de Vóley y también al representativo salteño.

“A mí me gustó el apoyo de la gente porque era un ambiente muy familiar, muy buena onda de la gente. En la derrota la asumieron con mucha cautela y en el primer partido el público se retiró contento de ver que el equipo no va para atrás. Fue contrario a lo que se pensaba que nos iba a costar más de la cuenta y se evidenció que sí estamos a la altura del torneo”, sintetizó Juan Ulloa.