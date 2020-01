Espectacular accidente de Sergio Romero: chocó y así quedó el Lamborghini del arquero

Fue solo un susto, pero impactan las imágenes que se difundieron sobre el estado del vehículo. El arquero Sergio Romero estuvo involucrado en un accidente automovilístico cerca del campo de entrenamiento de Manchester United y destrozó su deportivo Lamborghini de 170.000 libras. “El United confirmó el accidente y sostiene que el arquero no sufrió lesiones”, consigna el diario británico Daily Mirror. “La parte trasera fue destrozado, pero más allá del impacto que generan las fotos se lo vio salir al arquero sin secuelas”, añade el sensacionalista The Sun

El campo de entrenamiento del United queda en Carrington, un pueblo ubicado en el distrito de Trafford, en Gran Manchester. El Trafford Training Center es justamente el lugar al que se dirigía el arquero argentino esta mañana. Al parecer, y según señalan las informaciones provenientes de Inglaterra, había escarcha sobre la autopista.

Sergio Romero crashed his Lamborghini on the way to Carrington today.



Thankfully he’s unhurt!🙏🔴 #mufc pic.twitter.com/kXaS6NsB8l