Gonzalo Bonadeo pidió "no demonizar al rugby" por el crimen de Villa Gesell

Se escucharon (o leyeron) muchos análisis sobre la noticia del asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, en manos de un grupo de 11 jugadores de rugby de un club de Zárate. Si bien todos coinciden en que lo ocurrido fue una barbarie, la diferencia en las opiniones pasa por aquellos que relacionan lo ocurrido con una tendencia que crece en este deporte y los que lo colocan dentro una realidad social que va más allá de las clases sociales y las actividades que practiquen.

El periodista Gonzalo Bonadeo dejó clara su postura en las redes sociales y despegó al deporte de esta problemática. "¿De verdad rugbiers? ¿O jugadores de futbol? Seguramente el quilombo son los deportes y no el zarpe con alcohol y pastas", escribió el periodista en tono irónico. "Mucho menos los dueños de los boliches que se llenan de guita con la movida. Totalmente. (Que nadie se meta con el curro)", agregó.

Por otro lado. Que la gente referencial del rugby no explique que el juego ha crecido hasta castigar duramente cualquier actitud violenta solo ayuda a que se demonice al deporte. El silencio no ayuda sino que alimenta prejuicios. El rugby no genera patoteros de por si. — Gonzalo D. Bonadeo (@gonbonadeo1963) January 21, 2020

Por su parte, pidió que los referentes del rugby salgan a dar su postura y expliquen cuáles son los valores que pregona este deporte. "Que la gente referencial del rugby no explique que el juego ha crecido hasta castigar duramente cualquier actitud violenta solo ayuda a que se demonice al deporte. El silencio no ayuda sino que alimenta prejuicios. El rugby no genera patoteros de por sí", remarcó.

Justamente, el lunes se conoció una carta abierta escrita por Buenaventura Mínguez, exjugador de rugby que defendió la camiseta de Los Pumas entre 1975 y 1985, en la que pide perdón a Fernando Báez Sosa y llama a las instituciones y clubes a hacer una autocrítica respecto a lo que ocurre dentro de este deporte y repasar aquellos valores por los que tantas veces inflaron el pecho.