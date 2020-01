Hay pruebas suficientes contra el presunto femicida

En la zona oeste de Salta capital en la madrugada del viernes, en el barrio Puerto Argentino, una joven madre de tres niños fue brutalmente asesinada. Por el crimen hay un hombre imputado y detenido, ayer la fiscal a cargo de la investigación, Luján Sodero Clavet, atendió a la prensa para acercar algunos detalles del aberrante hecho. Según la funcionaria, se trata de un "homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y caratulado como femicidio", y el acusado es Pablo Guillermo Campos (32).

A pesar del esfuerzo por esclarecer el cruento asesinato que se consumó en los primeros 20 días del mes del presente año en Salta, y según lo manifestado por la fiscal a cargo, el hecho aún no tiene un móvil criminal claro que dé cuentas del porqué un solo hombre actuó de manera salvaje contra la modista salteña. Por una parte, Sodero Calvet advierte que "no se descarta la intervención de alguna otra perso na".

Sin embargo, aclaró también que "estamos haciendo una investigación muy amplia con varios focos, esto no significa que estemos presumiendo que haya otros autores y los estamos buscando. No estamos sobre la base de que sea una múltiple autoría, estamos con un sujeto imputado y detenido y no descartamos nada por el momento". Acerca del único sospechoso del presunto femicidio, la fiscal aseguró que "hay elementos suficientes como para, en esta instancia, presumir la autoría de esta persona".

La fiscal también ratificó que no había relación entre víctima y victimario, "es lo que surge hasta el momento", apuntó, y agregó que ambos se conocieron esa misma madrugada, "no había ningún vínculo", insistió la funcionaria salteña. Pese a no existir vínculo el hecho posee la carátula de "femicidio", entendiendo por ello que existió una acción desigual entre un hombre contra una mujer en el marco de la violencia de género, donde la mujer habría sido considerada un objeto al que se puede manipular, entre otras cosas.

Los involucrados en el horror desatado el viernes por la madrugada en la zona oeste de esta ciudad, la joven madre y el principal sospechoso del crimen, estaban junto a un grupo "significativo de chicos jóvenes". Algunos ya declararon y otros tienen que hacerlo, por tal motivo la fiscal fue prudente y solo manifestó que los "testigos que ya declararon reconocieron que consumieron alcohol y pasta base".

Lesión severa

Consultada por el mecanismo que se utilizó en el atroz crimen de la joven Paola del Milagro Ávila, la fiscal Sodero Calvet apuntó: "Hubo un aplastamiento de cráneo con un elemento muy pesado, hemos secuestrado tres bloques de cemento de tamaño importante. Fue una lesión muy severa, tiene traumatismo en el rostro y en el cráneo".

"No hay indicios de golpes en el cuerpo, las zonas dañadas son la cara y el cráneo. Lo que se pudo haber visto, y la familia pudo haber observado acerca de algunas marcas, son propias del momento post mortem, pero no lesiones en el resto del cuerpo", volvió a especificar la fiscal.

Para las hermanas de la víctima, Paola presentaba lesiones en todo el cuerpo y no fue ultimada por una sola persona. "La golpearon con fuerza. La mataron con bronca, rabia. Este es un crimen de odio hacia la mujer cometido por varios. Lo único que pido es justicia y que las autoridades busquen y encuentren a todos los involucrados, sean mujeres, hombres, mayores o menores de edad. Los queremos presos, que se hagan responsables porque dejaron a tres niños sin su mamá", sostuvo Patricia.