¿Presidente o presidenta? La Real Academia Española se pronunció para ponerle fin al debate

"Presidenta, presiden... ta, ta", le dijo Cristina Kirchner al jefe del bloque del oficialista Frente de Todos, José Mayans, para corregirlo y pedirle que no se refiera a ella como "Presidente" del Senado.

Al quedar expuesto en plena sesión en la Cámara alta, Mayans apeló al humor y le respondió que "no tiene sexo la palabra presidente". Sin embargo, su planteo exacerbó más a la titular del Senado, quien le replicó: "No, no, eso lo dicen los machistas".

En total, la titular de la Cámara alta tuvo que retar en dos oportunidades al histórico legislador formoseño para que éste deje de decirle "Presidente". Y aquel llamativo episodio reinstaló el debate respecto cuál es el uso correcto de ese término.

Estimada @RAEinforma,

La señora @CFKArgentina reclama que le digan "presidenta" y está obsesionada con hacer terminar en "A" palabras que terminan con otras letras, aquí les dejo un ejemplo de lo que hace, espero puedan decir algo al respecto porque es muy terca, gracias, saludos pic.twitter.com/uHok6ix0iP — Sabri Fernández (@GataMacrista2) January 21, 2020

Es que para muchos, decir la presidente no es machista "porque el morfema E no marca género y por ello en palabras que no terminan en A (femenino) o en O (masculino) el género lo define el artículo".

Pero más allá de las interpretaciones, este miércoles la Real Academia Española (RAE) salió a pronunciarse frente al debate y, ante la consulta de un usuario de twitter, explicó que "la opción más adecuada hoy es usar la forma 'Presidenta'".

"En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma 'Presidenta', femenino documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico desde 1803", remarcaron desde la RAE.