Le robaron $15 millones a un exsecretario de la Cámara de Diputados

El exsecretario administrativo y actual empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia, José Alfieri, denunció en una comisaría del microcentro un asalto con sello mafioso en su propio domicilio, donde los delincuentes finalmente se llevaron más de 15 millones de pesos en divisas extranjeras.

La cantidad exacta no fue hecha pública, pero se habló de 170.000 dólares billetes y unos 30.000 euros.

En la tarde de ayer El Tribuno llegó hasta el domicilio de la supuesta víctima de la inseguridad, pero no fue atendido. Vecinos del lugar señalaron que horas pasadas se vio un gran revuelo policial en la casa del empleado legislativo, que llamativamente luce enrejados complejos, y dobles o triples cerraduras en sus puertas de acceso.

Un vecino dijo ayer que nunca pudo imaginar que su vecino pudiera atesorar semejante suma de dinero, y graficó su aseveración con la frase “hay de todo en la viña del Señor”.

La cantidad de dinero denunciada no solo es enorme para un empleado público, sino que abrió la posibilidad de hipótesis descabelladas, por el solo hecho de que esta persona manejó parte de los fondos de uno de los tres poderes del Estado provincial.

La vivienda donde ocurrió el robo.

Según la denuncia penal del exsecretario de la Cámara Baja, dos personas ingresaron a su morada, que dicho sea de paso cuenta con medidas de seguridad, mucho más que la casa de cualquier vecino.

Los delincuentes habrían ingresado en horas de la madrugada y directamente lo sorprendieron en su lecho.

Se dijo que le aplicaron algunos tormentos y que finalmente se llevaron los dólares y euros que tenía en un portafolios.

A partir de la denuncia, la Fiscalía Penal de la Unidad contra Robos y Hurtos comenzó una investigación profunda, dada la cifra denunciada.

El exsecretario administrativo de la Cámara de Diputados durante la gestión de Manuel Santiago Godoy, José Alfieri, dormía cuando fue asaltado.

Dijo que sintió que una persona le presionaba el cuello y otra le exigía que entregue elementos de valor y plata.

Al no responder a la exigencia, los sujetos comenzaron a revisar la casa hasta que encontraron un maletín con las divisas y escaparon de la vivienda ubicada en Junín al 1300

Alfieri consignó en la denuncia que el dinero sustraído serían 170.000 dólares y 30.000 euros, aunque no explicó su origen.

El robo, único en su tipo en los últimos meses, hizo que los investigadores agudicen su ingenio y se dijo que hasta anoche ya se habían verificado todos los movimientos en las cercanías del domicilio a la hora señalada.

El robo abrió la puerta a un posible escándalo de tinte político-policial que seguramente generará repercusiones.

Alfieri fue secretario administrativo hasta noviembre.

En la Legislatura pedirán informes

El diputado provincial Gustavo Orozco, ex jefe de la Brigada de Investigaciones del sur de la provincia, dijo anoche que llama la atención la profesionalidad de los delincuentes, como también el monto de dinero sustraído. Es un caso puntual donde nada está claro.

No es un robo común.

“El hombre es una persona donde se depositó la fe pública y esto se debe aclarar”, dijo.

“No estoy acusando a nadie por el hecho, además de lo delictivo, que le corresponde a la fuerza de seguridad y a la Justicia, se deben aclarar otros puntos que pienso a estas alturas tendrían que haber tomado ya estado público”, agregó.

“La gente común sospecha que se trató de dinero público y tiene toda la razón de pensar así”, enfatizó.

“Voy a esperar el desarrollo de los acontecimientos, pero les aseguramos a los contribuyentes que esto no debe quedar sin un informe pormenorizado”, expuso.

Orozco señaló que está en juego no la seguridad de Salta ni de la capital; está en juego la fe pública, y eso es mucho más grave.