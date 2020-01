El Chipi Figallo habló sobre la muerte de Fernando Báez Sosa en manos de 10 rugbistas

El salteño, quien se desempeña en un club inglés de rugby y jugó durante mucho tiempo en Los Pumas, pidió buscar una solución y concientizar a los jugadores del daño que pueden causar al no medir la fortaleza física.

Juan Figallo es una de las grandes figuras que dio el rugby argentino y salteño en los últimos años. El Chipi, quien tiene una dilatada trayectoria en el exterior y en Los Pumas, habló sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa en manos de 10 rugbistas zarateños que conmocinó a todo el país ocurrido en Villa Gesell.

“Estaría bueno que referentes de nuestro deporte debatan, busquemos la solución y trabajemos para concientizar a los jugadores con respecto a la violencia. Deben entender que el rugby para poder jugarlo hay que entrenarse y prepararse, y esto genera que el cuerpo sea más grande y más fuerte; y acá viene el tema, muchos no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado para recibir impactos como sí lo estamos nosotros”. Y agregó en su misiva: “Por eso la idea es la de concientizar a los jugadores del daño que pueden ocasionar al pelear”:

El Chipi Figallo, además, pidió que en vez sancionar al jugador, se lo debe educar, “Me parece que no va el tema de la sanción, ya que al sancionar a alguien le querés decir que la pelea ya pasó, y nosotros tenemos que buscar que estas cosas no ocurran más”, agregando luego que es necesario “aprender que los valores de camaradería sirven para la cancha y para disfrutar cosas juntos, no para ir y pegar en patota”.