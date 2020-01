El Manchester necesita un delantero experimentado y barato y pensó en Tevez

Una “bomba” fue lanzada desde Italia, repercutió en Inglaterra y la onda expansiva llegó a Casa Amarilla. Carlos Tevez puede regresar al Manchester United, club en el que jugó entre 2007 y 2009 y ganó seis títulos. “Tevez puede volver a la Premier League: el Manchester piensa en él”, tituló el diario italiano Tuttosport.

Según el medio de Turín, el club está buscando un reemplazante para el delantero Marcus Rashford, quien estará afuera al menos seis semanas, debido a una fractura por estrés en la espalda.

Como la suplencia será temporal, el Manchester United intentará resolverla con un jugador experimentado y que no le cueste una fortuna. En el 2007, cuando el Apache llegó proveniente del West Ham, los diablos rojos pagaron trece millones de euros.



Cardona “ya fue”

Edwin Cardona era la debilidad de Juan Román Riquelme; Miguel Ángel Russo lo quería para reforzar su nuevo Boca a toda costa y los hinchas lo requerían, conformes con su primera etapa en el club, cuando no tuvo muchas oportunidades.

Sin embargo, desde la dirigencia no les gustó su forma de manejarse, por lo que el volante colombiano no llegará a Boca y continuará su carrera en el fútbol de Arabia Saudita, tras su lesión por un desconcertante accidente doméstico.

El Al-Ahli, de Arabia Saudita, equipo dirigido por el suizo Christian Gross, será el nuevo destino del mediocampista que rescindió la pasada semana su vínculo con el Pachuca de México y viajará en estos días al país árabe.

Cardona, de 27 años, se fracturó la muñeca izquierda luego de perder el equilibrio en una bicicleta (antes se dijo que había sido jugando con su hijo), en la zona aledaña a su domicilio, y en consecuencia estará entre 8 y 12 semanas inactivo.

La lesión resultó clave en el desarrollo del frustrado segundo ciclo en Boca, ya que la ocultó cuando los dirigentes se contactaron para requerir sus servicios.

El ex Rayados de Monterrey jugó en Boca en la temporada 2017-2018 (16 partidos y cuatro goles), bajo la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto.

Además, en su paso por Boca, Cardona sumó una denuncia por violencia de género, en un episodio en el que también estuvo involucrado su compatriota Wilmar Barrios.



Paredes: “Voy a volver a Boca”

El volante del Seleccionado argentino, Leandro Paredes, aseguró ayer que en el futuro retornará a Boca, el club de sus amores y donde comenzó su carrera como jugador.

“Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver. Me encantaría. Lo dije desde el primer momento. Mi sueño es volver estando bien”, manifestó Paredes en diálogo con TyC.

El volante del París Saint Germain, de 25 años, expresó además que el seleccionado que dirige Lionel Scaloni va “por el buen camino” en el plan de renovación que lo involucra. “Desde el primer momento asumimos la responsabilidad. Sabíamos que nos toca ponernos una camiseta muy especial, muy grande, con mucho peso”, dijo.