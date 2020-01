¿Cómo se hizo la foto que le costó la vida a José Luis Cabezas?

Febrero de 1996. Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más poderosos de los años 90 (que se jactaba de ser una persona “invisible”), es visto junto a su pareja de vacaciones en Pinamar.

El 25 de enero se celebra el Día Nacional del Reportero Gráfico en homenaje a José Luis Cabezas, periodista y fotógrafo, asesinado el 25 de enero de 1997.

La foto que revela el rostro de Yabrán, y que se convertiría en tapa -una de las más recordadas de la revista Noticias y del fotoperiodismo argentino-, resulta de la perseverancia y la vocación del reportero gráfico José Luis Cabezas y de su compañero, el periodista Gabriel Michi, quien tenía la información de fuentes confiables para dilucidar cuándo y dónde encontrar a Yabrán. Y claro: el aguante de Cristina Robledo, la esposa de Cabezas, para hacer guardias con tal de no perder el objetivo y simular ser turistas en la playa. Querían estar lo más cerca posible de Yabrán, sin alertar a sus custodios.

“En el balneario Marbella vimos a un hombre corpulento con una reposera. Teníamos algunas imágenes viejas de Yabrán, desdibujadas, pero igual logramos reconocerlo. Lo fui a buscar a José Luis y le dije que Yabrán estaba ahí y necesitaba su ojo fotográfico. Bajamos a la playa sin el equipo y pasamos por al lado: José Luis me confirmó que era él. Logramos hacer las primeras fotos de Yabrán, sentado en una reposera. José Luis apoyó su cámara en mi hombro como si fuera un trípode. Después nos fuimos al balneario de al lado y vimos que Yabrán venía caminando con su mujer hacia el norte, hacia donde estábamos nosotros. José Luis me dijo que no tenía ángulo para fotografiarlo, entonces, cuando lo vimos a cierta distancia, posamos con mi exmujer como si Cabezas nos estuviese sacando a nosotros cuando en realidad el objetivo era Yabrán”.