Mascherano: “Me sentí bien, no era un debut fácil”

En su vuelta oficial al fútbol argentino y su debut con la camiseta de Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano habló luego del empate frente a San Lorenzo: “Estoy contento, pero este camino es largo”, fue lo primero que remarcó El Jefecito.

Con respecto a las sensaciones que le dejó este primer partido en la Superliga, Mascherano fue claro.

“Me sentí bien. No era un debut fácil para nosotros porque estábamos jugando contra un gran equipo, que está peleando arriba, en su cancha y con su gente”, sostuvo apenas terminado el compromiso.

“Estuvimos bien parados, prácticamente no nos generaron nada y supimos reponernos del golpe que vino pese a que no tuvieron el control. Estoy contento con el regreso, pero este camino es largo”, agregó.

Por último, con respectos a los cambios que diferenció luego de quince años jugando en el exterior, Mascherano remarcó:

“El fútbol ha evolucionado. Se juega mucho más rápido porque hay gente joven y con mucha energía. Uno tiene que adaptarse a esto y estar al 100%. Uno viene a aportar y hacer lo que hice a lo largo de toda mi carrera”.

Mascherano se topó con el rigor que implica jugar en la Superliga. Su nombre, su destacada historia con la selección nacional y sus múltiples éxitos deportivos no lo “salvaron” de ser amonestado en el tramo inicial del encuentro. Iban solo 21 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta amarilla.

La acción no tuvo demasiada discusión. Con el partido aún 0-0, Mascherano fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha y su intento culminó en una dura entrada contra el adversario. El juez del encuentro no dudó y lo amonestó, aún a pesar del reclamo del mediocampista y de sus compañeros.