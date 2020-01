El Gobierno extenderá el uso de la tarjeta a toda la provincia

La tarjeta magnética como medio de pago del transporte urbano de pasajeros será unificada en toda la provincia. El objetivo es garantizar a los estudiantes el acceso al beneficio de la gratuidad, por un lado, y mejorar el control que se ejerce sobre las empresas por el servicio que brindan por el otro.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, anticipó a El Tribuno que "transitoriamente se trabajará en los lugares donde sigue existiendo el boleto, para que haya un mecanismo de control mucho más severo y, en el mediano plazo, sin lugar a dudas va a haber sistema de tarjeta en toda la provincia".

"Hay aspectos que son centrales en la política de transporte del Gobierno, y uno de ellos es el fortalecimiento de la autoridad que hoy existe en el transporte, lo que es la mal llamada Autoridad Metropolitana, que en realidad hoy es una autoridad provincial", manifestó Villada.

El ministro señaló: "Vamos a avanzar en un sistema que nos permita no solo que el usuario pueda pagar el boleto de una manera más sencilla, con el uso de la tarjeta, sino que ese avance nos permita darle transparencia a todo el sistema".

Explicó que "para lograrlo, el sistema tiene que llegar a los lugares donde no está, como es el interior de la provincia, donde no existe la tarjeta y esto, entre otras cosas, no nos permite controlar el uso gratuito por parte de los estudiantes y ha motivado un manejo no adecuado de los recursos".

Villada indicó que "el Gobierno nacional quiere avanzar en aspectos en los que Salta ya avanzó, como la gratuidad del boleto para determinados sectores, como los estudiantes; y trabajar en una sustancial mejora y unificación del sistema para la cobranza, en lo que nuestra provincia tiene un avance importante, aunque solo en el área metropolitana".

"Por lo tanto -dijo- le di instrucciones a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para que, en primer lugar, genere mecanismos de control para que sea transparente el uso de estos recursos". Y aseguró que "no puede ser lo que ocurría en el pasado, cuando se utilizaban estos recursos de forma irregular, hecho que es investigado por la Justicia Federal".

El ministro de Gobierno insistió en que "no puede ser que malversemos y dilapidemos fondos mientras hay necesidades esenciales que no se atienden en la provincia", y expuso: "Hay niños que mueren y se tiran recursos de manera inadecuada".

Por ello, Villada destacó que la primera instrucción que le des dio a los responsables de la AMT es que se reúnan con los intendentes, porque ellos intervienen en este proceso por el cual el Gobierno de la Provincia, a través de la AMT, les paga a las empresas para que los chicos viajen gratis, pero debe pagarle lo que efectivamente se use".

"En el interior hubo desmanejos que nosotros no vamos a permitir", advirtió el ministro de Gobierno.

Tarifa congelada

Días atrás, el Gobierno de la Provincia anunció que se congelaba la tarifa del transporte urbano de pasajeros por los próximos 120 días, a valores de enero.

El anuncio implica que, hasta fines de abril, el precio del boleto seguirá en 25 pesos, salvo que se resuelva el amparo que frenó el último aumento de un peso que estaba previsto para diciembre del 2019.

Ricardo Villada explicó que "el Gobierno nacional plantea la necesidad de generar un rediseño de todo lo que es la política de subsidios, a los fines de lograr una tarifa uniforme, no en el sentido de una única tarifa en todo el país ya que son diferentes las realidades en términos de prestación, distancias y demás, pero sí que haya un tratamiento más homogéneo".

"El Gobierno nacional ofreció y Salta participó en la discusión para la firma de un convenio, en donde se congela la tarifa por 120 días tomando como referencia enero, a los fines de que no haya movimientos de precio, teniendo presente todo el lineamiento que se ha dado en el orden nacional respecto de este tema", dijo Villada.

Finalmente, detalló que el objetivo es "trabajar a los fines de lograr una baja de la inflación en términos generales".

Licitarán corredores en capital e interior

A mediados de año se definirán las nuevas prestatarias del servicio.

Este año se licitan los corredores de Saeta.

A mediados de año, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) deberá definir a las nuevas empresas que prestarán el servicio de transporte urbano de pasajeros a Saeta.

Uno de los principales objetivos trazados por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, es que haya “reglas claras para los actores del sistema, que hoy lamentablemente no existen”.

“Se están venciendo los contratos de las empresas con Saeta a mitad de año y, en el interior, tenés el 100% de las empresas en condiciones precarias, es decir, sin contratos de concesión, por lo que es difícil exigirles cosas en ese marco”, consideró.

Villada anticipó que uno de los lineamientos de trabajo que marcó a las autoridades de Transporte es “trabajar en la normalización del sistema: llamar a licitación, establecer reglas claras y exigir que cumplan con lo que corresponde”.

“Estamos generando un marco de cambio general”, indicó y agregó que van a “impulsar una modificación de la ley que hoy rige al transporte para jerarquizar la autoridad y poder establecer condiciones de control mucho más fuertes y en defensa de quienes usan el sistema”.

Afirmó que “vamos a trabajar para que haya una licitación con reglas claras entre las empresas que prestan el servicio y los organismos que deben controlar a esas empresas. Si hay un contrato que obliga a las partes en el que se establece el modelo de los vehículos, la forma en que deben prestar el servicio y el rol de los trabajadores, todo el proceso es más claro”.

“Pero cuando esos contratos están vencidos y en situación de servicio precaria, la cosa es más difícil”, advirtió el Ministro.

Villada consideró que “en el Área Metropolitana está definido un sistema de corredores que es perfectible”, pero que “en el interior todavía hay que hacer algunas definiciones, como corredores, el marco de prestación y licitar para que las empresas se presenten y tengan la seguridad de saber cómo será y por cuánto tiempo el servicio que prestan y que no dependan de la discrecionalidad de alguien que les diga si pueden trabajar o no”.

Salta va por más subsidios

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, anticipó que la semana que viene se firmará el convenio con Nación que fija el congelamiento de la tarifa y que la adhesión de Salta implica, como contrapartida, “mejorar los subsidios que recibe la Provincia por parte de Nación”.

“Había un retraso muy importante en los subsidios que se recibían en comparación con el gobierno anterior al de (Mauricio) Macri, y ahora estaríamos mejorando ese aspecto”, anticipó Villada en diálogo con El Tribuno.

“El ministro de Transporte de la Nación insistió en la necesidad de que haya una tarifa y que el costo del transporte sea el mismo en cualquier lugar del país, no que valga lo mismo el boleto, sino que el servicio tenga el mismo costo según sus propios parámetros”, explicó.