Duras críticas desde Casa Rosada a la designación de Macri en FIFA

La designación del ex mandatario Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA fue recibida hoy en la Casa Rosada como una decisión "inexplicable" y "absurda" de parte de la entidad internacional.

Aunque los funcionarios prefirieron no expresarse públicamente sobre la cuestión, en los pasillos de la Casa de Gobierno no ocultaron su descontento con el nuevo cargo que ocupará el ex jefe de Estado.

En diálogo con NA, altas fuentes de la Casa Rosada consideraron que la designación del ex presidente en la Fundación FIFA es "absurda" porque "no representa a nadie".

"Si lo hubiera hecho hace cinco años, nos ahorrábamos el desastre que dejó", ironizaron ante una consulta de Noticias Argentinas, y expresaron que su nombramiento cayó "muy mal" en el oficialismo.

En ese marco, fuentes del Ministerio de Turismo y Deportes calificaron como "insólita e inexplicable" la decisión de la FIFA, ya que "Macri no representa a nadie, es absurdo el nombramiento". .

El ex presidente Mauricio Macri fue designado como titular de la Fundación FIFA, que tiene como objetivo promover un cambio social positivo a partir del fútbol y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

"Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA", informó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el suizo Gianni Infantino.

La designación de Macri despertó las críticas de varios dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli, y su par de River, Rodolfo D'Onofrio​.