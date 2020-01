Central Norte viaja con un cambio obligado

Con las pilas recargadas y con una victoria a todas luces, se produjo el retorno de Central Norte a la disputa de los partidos por puntos en el torneo Federal A.

Con un inobjetable triunfo y mostrando un buen nivel de juego, el cuervo impuso autoridad frente a un rival como Juventud Unida de Gualeguaychú, al que derrotó 2 a 0 y no solo vale la pena recordar como un resultado a favor, sino que se colocó en zona de clasificación entre aquellos equipos que luego lucharán por conseguir el primer ascenso de categoría, por lo que la actuación en el Padre Martearena, levantó un entusiasmo enorme.

Claro que mucho tiempo no hubo para un análisis más pormenorizado de lo que dejó esta presentación como local de los dirigidos por Ezequiel Medrán, porque los jugadores el lunes pasado retomaron el trabajo de la semana, con la finalidad de orientar la preparación para el compromiso ante Sarmiento de Resistencia, el viernes. Para tal fin, la delegación azabache tiene previsto viajar esta noche rumbo a la capital chaqueña, donde lo espera un rival que también está en zona de clasificación en la competencia federal.

Y de acuerdo a la planificación del trabajo del técnico Medrán en cuanto al armado del equipo, una variante obligada se presentará frente a los chaqueños, por la expulsión de Enzo Gaggi. Para cubrir la vacante en la posición de volante por derecha, aparece Franco Pergiacomi. Pero hay que ver si el DT termina de confirmarlo.

En un principio Central Norte enfrentaría al decano Chaqueño con: Mauricio Pegini; Matías Camisay, Federico Rodríguez, Maxiliano Padilla y Guillermo Cosaro; Franco Pergiacomi, Enzo Rivas, Nicolás Isa y Mauro Barraza, Gonzalo Ríos y Fabricio Reyes.

Para hoy está prevista una práctica en turno matutino y, al finalizar, se dará a conocer la nómina completa de los jugadores que conformarán la delegación azabache que asumirán el compromiso con los chaqueños.

En otro orden, no hay novedades con respecto a la posible partida de Carlos Arriola.