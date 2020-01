Luz y Fuerza investiga un caso de discriminación

El gremio de Luz y Fuerza salió a explicar la situación de discriminación ocurrida en el predio que posee en Campo Quijano y prometió buscar responsabilidades. Aunque igualmente en las redes sociales siguen los vecinos repudiando el accionar de dos empleados de esta entidad en contra de la condición sexual de una joven.

Laura Arias Zuccaro quiso ingresar a la pileta del camping del Sindicato de Luz y Fuerza con su traje de baño que en la parte superior era una bikini, y en la parte inferior un short de varón, y el guardavidas le dijo: "Lo de hombre es de hombre, lo de mujer es de mujer". Y no permitió el disfrutar de un día de verano a la joven.

Su familia toda la vida concurrió a este predio ubicado en el ingreso a esta localidad veraniega. La situación de discriminación llevó a esta joven a denunciar ante la comisaría de Campo Quijano. El maltrato también vino, según Arias Zuccaro, de parte de un encargado, al tratar de pedir respuestas por la intolerancia manifiesta del guardavidas del camping.

"Un sujeto de apellido Díaz, de muy mala manera, me dio la misma respuesta inapropiada. Muy diplomática, pedí una respuesta coherente, porque me estaban discriminado por mi orientación sexual, por ser gay", dijo. Y su respuesta fue terminante: "Si no te gusta te vas...".

Esta denuncia fue asentada en la sede de la comisaría y posteada por la damnificada en las redes sociales.

Laura y un grupo de sus amigas concurrieron al camping el viernes 24 a compartir buenos momentos.

"Es el camping al que fui toda la vida, desde que tengo un año de edad; el camping donde mi abuelo fue socio, el camping donde mi tío y primo trabajaron, y fueron guardavidas, el camping a donde mi familia va año tras año, y el cual siempre había recomendado", contó.

Su condición sexual terminó con un atropello a la razón. Todo un escándalo en donde el sindicato quedó muy mal parado. El predio que posee en Campo Quijano es muy concurrido por la familia. En verano tiene un lleno total en sus instalaciones. Ante estos acontecimientos desafortunados, el sindicato con 76 años de vida emitió un comunicado en donde resalta que "no tolera y repudia todo acto de discriminación". Por otro lado, responde que se está realizando averiguaciones internas en el predio que poseen en Campo Quijano, con el fin de evaluar responsabilidades que puedan surgir.

La primera vez

El comunicado con fecha 27 de enero y firmado por el secretario general, Lauro Paz, y el secretario de Organización, Gonzalo Orellano, está dirigida a la opinión pública y a afiliados del sindicato. “Destacando los orígenes y cimientos de esta gran familia en la igualdad”, dice el texto del gremio. En Quijano funcionan dos campings privados y uno municipal. En ninguno se habían presentado casos de discriminación por orientación sexual. Lo sucedido a Laura es la primera vez que se denuncia y se advierte el respeto y tolerancia que debe existir.