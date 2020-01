Mónica Guitérrez se quebró al aire al hablar con la novia de Fernando

En medio de rumores no confirmados del levantamiento de su programa Crónicas de la tarde (El Trece, lunes a viernes a las 14.30) a menos de un mes del debut, Mónica Gutiérrez realizó una conmovedora entrevista con Julieta, la joven novia de Fernando Báez Sosa?, el adolescente asesinado a golpes en Villa Gesell a manos de un grupo de rugbiers.

Cuando estaba finalizando el reportaje, la periodista felicitó a Julieta. “Hay que destacar, Julieta, que tenés una gran entereza, sos muy joven, tenés la edad de nuestros hijos y estás trabajando para todos. Cuando salís a pegar tus carteles, de alguna manera estás trabajando para todos nosotros, y sobre todo trabajando para los papás que están educando hijos y que tienen que estar muy atentos por el camino que van tomando sus hijos”, le dijo emocionada.



“Porque a veces uno no puede con sus propios hijos, no puede ponerles límites y se desentiende. Y, en el medio, aparecen los hijos de los otros, como Fernando, y como tantos otros que están en riesgo. Así que te deseo que puedas seguir adelante, seguí con tus amigas, seguí con tu tarea. Aquí estamos cuando nos necesites”, se comprometió, ya con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada.

Atento a la situación, su compañero Ricardo Canaletti tomó la palabra: “Son reacciones humanas muy comprensibles de quien ha vivido una situación humana extrema. Todos nosotros tratamos de aportar para el esclarecimiento y para que estas cosas, no vamos a decir que no van a ocurrir nunca más, pero para tratar de mostrar que hay que empezar a poner frenos a todo esto”, manifestó mientras se percataba si Mónica estaba en condiciones de continuar.

Apelando a todo su profesionalismo, la conductora volvió a tomar la posta de la charla. “Terminó nuestro programa, hay que decir que lo que le está pasando a Julieta y a Cristian nos pasa a todos nosotros, porque todos estamos en este baile, y todos nos enfrentamos a diario, muy especialmente los que nos toca contar que estamos en problemas”, cerró intentando no quebrarse de nuevo.