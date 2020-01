Luciano Benavides: "Terminar la carrera y estar entre los diez primeros”

A horas de iniciar su tercer rally Dakar, Luciano Benavides contó desde Arabia Saudita sus últimas sensaciones. “Estoy muy contento de estar acá, viviendo el sueño de correr en este lugar, que es muy lejos de Salta”, le dijo a El Tribuno. “Llego muy bien, tuve un gran año en 2019, me dio mucha confianza lo que logré, mucha experiencia”, añadió el joven piloto de KTM.

Luciano considera que llega mejor a esta carrera, con respecto al año pasado. “Esto me hace soñar con mejorar esa posición. Eso es un poco difícil decirlo en un Dakar”, expresó.

Al continuar hablando sobre su meta, el salteño luego aclaró: “Mi objetivo es, primero terminar, y segundo es mejorar el octavo puesto (luego se dio a conocer que finalizó en el noveno lugar), o estar entre los díez primeros me conformaría, estaría contento”.

El hermano de Kevin, que correrá con el dorsal 16 en esta nueva edición del rally, también soñó con ser top five el 17 de enero. “Obviamente que llegar entre los cinco es lo que más me gustaría, sería genial, pero es muy difícil plantearse un objetivo así en un Dakar, donde se depende de muchas cosas, que no te pase nada, como las caídas; hay factores de uno y de la carrera misma que puedan afectar el rendimiento de uno”, completó.

“Veremos cómo será el día a día, ahora debo enfocarme en disfrutar este momento, no pensar en otra cosa más que en lo que venimos haciendo junto con mi hermano también, vinimos preparando todo un año esta carrera. IOjalá salga todo bien y podamos tener un gran Dakar”, finalizó Luciano, quién con 24 años será uno de los pilotos más jóvenes en motos.

Kevin, entre los grandes

Kevin Benavides (el primero desde la izquierda) formó parte de la conferencia de prensa que abrió el Dakar oficialmente, montada por la ASO, en la que estuvieron los principales pilotos de cada categoría, como Toby Price, Al Attiyah, el debutante Fernando Alonso, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Carlos Sainz, entre otros.