Maximiliano Díaz y Federico Guerrero se destacan en Bolivia

Los salteños Maximiliano Díaz y Federico Guerrero se perfilan de gran manera en el Grand Prix Internacional de atletismo indoor (bajo techo) de Cochambamba, Bolivia.

Maxi Díaz fue primero en el metting de salto triple con una marca de 15,85 m y Guerrero se quedó con la medalla de bronce en salto en largo con 7,15 m.

“Esta es una prueba en una pista nueva y es clasificatoria para el Mundial de Pista cubierta en China que se iba a disputar en marzo, pero se suspendió por el coronavirus. El domingo me toca competir a las 11 de la mañana (hora de Cochabamba) y ahora voy a buscar algún resultado para que me ayude a sumar puntos para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el ranking mundial estoy 42 y clasifican 32, estoy bien ubicado, vamos a hacer lo mejor posible”, se ilusionó Díaz, quien además agregó: “Me sirvió mucho el Sudamericano del año pasado. Ojalá que los resultados se den de la mejor manera, estoy enfocado en eso, estoy contento con el resultado de hoy (por ayer), porque fue en la primera prueba, me deja buenas sensaciones para el domingo”.

Carlos Visentini, entrenador de ambos atletas, remarco: “Son grandes atletas y son salteños, vinimos representando al equipo nacional. Maxi y Federico compitieron de forma preparatoria, los dos estuvieron muy bien, la idea era conocer la pista, medir la carrera, tener una buena idea de como se comporta la pista. Para los Juegos Olímpicos antes pedían una marca mínima y ahora se sumó el puntaje en los ranking. El 7 de julio cierra el puntaje y será muy difícil la clasificación, es limitado el cupo, de 32 atletas de campo.

Chiaraviglio, oro

Chiaraviglio, de 32 años y que está en el 27º puesto en el ranking mundial (los mejores 32 irán a los Juegos Olímpicos) ganó el torneo con una marca de 5,40 metros, en su segunda competencia del año, en tanto que el segundo lugar quedó el juvenil entrerriano Pablo Zaffaroni, campeón sudamericano en su categoría, con 5,10.

“Estoy contento por pasar en un primer intento la altura de inicio de 5,40, que no es habitual para mí. Me sentí bien al comienzo y luego cambié de garrocha y me endurecí en la carrera”, expresó Chiaraviglio.

Por su parte, la cordobesa María Victoria Woodward estableció un nuevo récord argentino en la prueba de 60 metros indoor (bajo techo), luego de 24 años, en el Grand Prix Internacional de atletismo de Cochambamba.

Woodward, oriunda de la ciudad de Carlos Paz, logró un tiempo de 7s 50/100 y quebró el récord de Milagros Allende, de 7s 83/1000, en Talence, Francia, del 10 de diciembre de 1995. La atleta, de 28 años, obtuvo la medalla de plata con una marca de 7s 50/100, detrás de la colombiana Natalia Linares, que ganó con 7s 49/100.