River y Boca, con rivales débiles en la Copa Argentina

River, el último campeón, enfrentará a un desconocido Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, mientras que Boca jugará contra el débil Claypole en el debut de ambos en la Copa Argentina 2020, cuyo sorteo se realizó ayer y que, en esta nueva edición, no tendrá la participación de ningún equipo salteño.

Lo que realmente sorprende es que un hipotético cruce entre los equipos más poderosos de Argentina se puede dar solo en las semifinales, siempre y cuando tanto River como Boca superen las instancias previas de 32avos. y 16avos de final.

En el sorteo realizado en el predio Julio Humberto Grondona, que la AFA posee en Ezeiza, Boca y River se medirán ante un equipo de la Primera D y otro del Federal A, respectivamente.

El superclásico, que nunca se disputó en una Copa Argentina, podría darse en los octavos de final, aunque el camino de ambos es diferentes porque Boca no jugará con equipos de Primera División y River sí.



En el camino del xeneize están, además de Claypole, Defensores de Belgrano o Almirante Brown, y de sortear esos cotejos podría cruzarse a River.

El millonario, a su vez, después de Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, de ganar, jugaría con Atlético Tucumán o Comunicaciones, y de seguir en carrera sí chocaría con Boca.

Defensores de Pronunciamiento no es tan desconocido en Salta, ya que se trata de uno de los rivales que tiene Central Norte en el torneo del Consejo Federal.

A propósito del cuervo salteño, cabe recordar que quedó eliminado la semana pasada en Santiago del Estero frente a Atlético Güemes (2 a 2 en Salta y 1 a 1 allá) y por esa razón no pudo ingresar al cuadro principal del certamen, mientras que Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro ni siquiera participaron en la fase regional, ya que ambos están en una categoría menor.

En consecuencia, Güemes tendrá como rival a Banfield, al que Central Norte y Juventud supieron enfrentar en otras ediciones de esta copa.

Con respecto a los cruces de los equipos grandes del país, Independiente se jugará con Villa Mitre de Bahía Blanca, Racing hará lo propio con el ganador del duelo entre Unión de Sunchales o Sportivo Belgrano de Córdoba, y San Lorenzo enfrentará a Liniers.

La Copa Argentina reúne ya en esta instancia a equipos de la Primera División, Primera Nacional, Primera B metropolitana, Primera C y D y Federal A.

La fase final de la Copa Argentina incluye 64 equipos: 24 de Superliga, 14 de la Primera Nacional, 6 de Primera B Metropolitana, 4 de la C, 3 de la D y 13 del Federal A.

No obstante, quedan aún definir 7 partidos, dado que en el Federal A aún restan completarse llaves que tendrán un ganador y así se encolumnarán con sus rivales en el cuadro principal.