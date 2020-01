Juventud, inicia esta noche el Regional Federal Amateur frente a Peñarol

Desde esta noche Juventud Antoniana afronta uno de los más grandes desafíos porque terminó la espera. La cita para los antonianos es hoy, desde las 22, en el estadio Padre Martearena, frente a Atlético Peñarol (el otro representante de la Liga Salteña), donde se produce el debut de ambos en el torneo Regional Federal Amateur. Claro que para los amantes del fútbol y en especial para los hinchas del santo, la convocatoria se presenta ideal con la finalidad de observar lo que propondrá el equipo que dirige Adrián Cuadrado, específicamente, cuando empieza con la disputa de partidos por los puntos.

Mientras, Peñarol, de la mano del entrenador Carlos Fretes, quien clasificó al equipo para jugar en el Regional desde aquel momento puso en marcha, con lo que tuvo a su alcance, un plan de trabajo para ir fortaleciendo el grupo, especialmente en lo mental y con la llegada de algunos jugadores, aunque la base, prácticamente, cuenta con los valores que jugaron el Anual y que pueden provocarle un dolor de cabeza a cualquier rival.

En los amistosos, Juventud dio muestra de convertirse en uno de los protagonistas y porque así lo exige su gente. Pero al santo una excesiva confianza le jugó en contra en el torneo local, cuando se privó de alcanzar el título ya que había arrancado derecho y solo había sufrido una derrota en la ronda clasificatoria, pero todo ese sueño se diluyó en la etapa de los play-offs.

Durante la preparación el DT Adrián Cuadrado contó con el tiempo suficiente de moldear al equipo que mejor despliegue el juego. Estas son fases cortas y sabe que para ir sorteando las rondas no puede otorgar ninguna ventaja. “Estamos bien. Se trabajó bien en la pretemporada, desde los físico, lo estratégico y lo táctico. Los amistosos nos sirvieron para ver en qué tenemos que mejorar, tanto en lo individual como en el juego en equipo. Ahora hay que empezar a jugar los partidos. Todos los rivales van a ser difíciles”, declaró Cuadrado.

Luego el técnico de Juventud prosiguió: “Todos le quieren ganar a Juventud y nosotros tenemos la obligación de hacer un gran papel en el torneo, solo nos queda esperar el debut”.

Con respecto a un rival como Peñarol, el DT se mostró muy respetuoso,. “Vamos a enfrentar a un gran equipo y con un buen técnico. Estos jugadores de Peñarol hace cuatro años que vienen jugando juntos y se conocen bien. Tienen el claro lo que trasmite su técnico del juego. Así que vamos a enfrentar a un equipo duro”, dijo el DT antoniano.

PEÑAROL - JUVENTUD

D. Flores - E. Flores

P. Datilo - N. Pérez

A. Paz - M. Arce

I. Flores - Nazario

C. Garnica - J. Velazco

M. Mogro - M. Cachi

D. Galván - C. Churquina

S. Mogro - C. Chavarría

L. Cruz - L. Silveira

A. Gallo - M. Vicedo

E. Flores - P. González

DT: C. Fretes - DT: A. Cuadrado

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Gustavo Benites

Hora de inicio: 22