Un guardiacárcel, sobre los rugbiers detenidos: “Tienen un trato VIP, como en sus casas”

El crimen de Fernando Báez Sosa en manos de un grupo de diez rugbiers en Villa Gesell sigue sumando capítulos. En esta oportunidad, un garudiacárcel del penal de Dolores, donde están detenidos, dio detalles sobre el trato que reciben.

“Ya les dieron una ducha a estos pibes porque tienen visitas. Cuando salieron les pusieron una manta para que los otros reclusos no los vean, así que está con un trato VIP. Como si estuvieran en sus casas”, indicó el guardiacárcel en un audio de Whatsapp.

La primera noche la pasaron en la alcaídía de la cárcel de Dolores. Además de asistencia psicológica, recibieron atención médica y la visita de sus padres ayer por la tarde, exactamente después de las 17 (luego del horaro habitual).

Permanecen detenidos en Dolores en una celda con cinco camas cuchetas y un inodoro para compartir. Y estarán ahí hasta que se firme el pedido de prisión preventiva en su contra y sean trasladados a otro penal.

Creen que puede ser la Unidad Nº 57 de Campana, que es exclusiva para jóvenes de 18 a 21 con una primera condena o prisión preventiva. Cabe mencionar que en el encuentro de ayer, sus familiares les llevaron cosas como, por ejempo, una caja de té.

Las declaraciones de la novia de Lucas Pertossi

“Sé cómo son los chicos, sé a quien tengo al lado mío. Se dicen muchas cosas falsas, Lucas (Pertossi) no es agresivo, es un amor conmigo. Mi familia está obviamente de mi lado, acompañándome. Cambió la vida de todos”, detalló Karen en diálogo con Canal Trece.

También indicó: “Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que debe sentir la familia de Fernando. A mi me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos. Yo los conozco y son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”.