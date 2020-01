Brexit: histórico, el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea

El Reino Unido finalmente abandonó la Unión Europea, tras el acuerdo de Brexit que pone punto final a una relación de casi 47 años.

Así las cosas, el Reino Unido se convierte en el primer país en abandonar el bloque continental, después de poco menos de medio siglo de pertenencia a la Comunidad Económica Europea.

