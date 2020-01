Investigan la habilitación de una antena de telefonía

El montaje de una antena de telefonía celular en medio de casas de familias y a 50 metros de una escuela de La Silleta sorprendió a los vecinos de esta localidad, que suponían que en Campo Quijano, por la vigencia de una ordenanza, era imposible la instalación de este tipo de estructuras.

Lo sorprendente de esta irregularidad detectadas por los propios pobladores es que tiene una supuesta habilitación y pago de un canon de obra ante la Municipalidad de Campo Quijano, con la firma de un funcionario de apellido Restom, que hacía las veces de tesorero, secretario de Obras Públicas y asesor personal del exintendente Manuel Cornejo.

El montaje realizado sobre un terreno privado, todavía no se sabe a quién pertenece, sobre la calle San Martín y Moldes, demoró unos días en su instalación. Con grúas de gran tamaño la obra se ejecutó en medio de la sorpresa de los vecinos. El tamaño de la estructura que hace de soporte físico de esta antena produce "impacto visual" y su potencia, aún no especificada en ningún informe técnico al alcance de la comuna de Quijano, es de preocupación para los vecinos de La Silleta.

Averiguaciones

"Al lado de la casa de mi hijo se está instalando esta antena. Me presenté ante la Municipalidad en estos días para saber quién había autorizado esta instalación y me dí que no había nada, nadie sabía nada de esta antena" aseguró Stella Maris Tolaba.

Por propias averiguaciones de los vecinos se enteraron que el predio es privado y que pertenecería a la empresa Claro, y que el dueño del terreno es un abogado que ocasionalmente reside en La Silleta.

"Mientras trabajaban en el predio me acerqué y hablé con el dueño, me trató de explicar que no hay problemas con el funcionamiento de la antena de telefonía y que fue autorizada en diciembre pasado por el exintendente Cornejo (Manuel)", acotó la vecina.

Anoticiados las actuales autoridades de Campo Quijano del avance de estos trabajos irregulares procedieron a inspeccionar la obra: "Clausuramos definitivamente la obra, y multamos a la empresa constructora, en caso de no presentar la documentación pertinente hasta el próximo lunes se deberá proceder al desmontaje de la misma", comunicó Federico Schenzle, secretario de Obras Públicas de Campo Quijano.

Pero al verificar los trabajos y manifestarse con el encargado de estas labores, el funcionario municipal se dio con otras sorpresas que hacen presumir una posible comisión de delito relacionado con alteraciones de documentos públicos, fraude e irregularidades administrativas.

"No había cartel indicador de obra, falta de presentación de documentación habilitante, y el único trámite realizado carece de número de expediente. Este último papel con fecha 5 de diciembre del presente año tiene la firma de un arquitecto de apellido Restom, quien era funcionario de la gestión anterior".

Con todos los permisos otorgados

Pese a las intimaciones, las obras de instalación no se han detenido.

La sospecha de la habilitación fraudulenta de la antena de telefonía puede decantar en un verdadero escándalo, tal como se puede apreciar de lo que hasta ahora se conoce en relación con el caso. Las investigaciones de la actual gestión deberán develar el tema y actuar en consecuencia, ya que hasta el momento, y pese a las intimaciones, las obras no se han detenido. Es que surge también de los dichos de los encargados del montaje de esta antena que en la empresa de telefonía tiene todos los permisos correspondientes, con el canon pagado ante la comuna.

En caso de comprobarse esta aseveración, la actual administración municipal deberá denunciar ante la Justicia esta maniobra fraudulenta, debido a que ese supuesto pago de varios miles de pesos no está registrado en la comuna por la gestión municipal anterior.

Mientras se intimó a la empresa del montaje de la antena, la obra, según los propios vecinos, continúa a pesar de la clausura de la Municipalidad de Campo Quijano.

Cabe aclarar que viola ordenanzas en plena vigencia.

En una los concejales de Quijano en el año 2009 sancionaron la prohibición de instalar este tipo de estructuras a menos de 150 metros de instituciones educativas o religiosas, y luego otra ordenanza del año 2013 establece ubicar por lo menos a 1.500 metros lineales de la última vivienda habitada de la zona urbana.